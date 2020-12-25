«Ещё одним потрясением в международных отношениях стало меньше»: Британия и Евросоюз согласовали торговую сделку

Переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу. Об этом сообщил британский премьер Борис Джонсон. Теперь её должен одобрить парламент Соединённого Королевства, заседание которого намечено на 30 декабря. Вместе с тем в Еврокомиссии указали, что стороны не успеют провести процесс ратификации документа, и предложили в течение двух месяцев соблюдать положения сделки «на временной основе», чтобы завершить все необходимые юридические процедуры.

Великобритания и Евросоюз смогли согласовать торговую сделку по брекситу. Об этом сообщил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон у себя в Twitter.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Парламент Великобритании намерен собраться 30 декабря, чтобы проголосовать по соглашению c Евросоюзом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и Великобритания останутся союзниками и продолжат сотрудничество. По её словам, настало время «оставить брексит позади».

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«Великобритания остаётся партнёром, которому можно довериться, мы остаёмся союзниками. Мы разделяем одинаковые интересы... Европейский союз и Соединённое Королевство будут стоять плечом к плечу, чтобы достигать наши общие глобальные цели», — приводит её слова РИА Новости.

Напомним, что Великобритания официально покинула Евросоюз 31 января 2020 года. Тогда Лондон согласился временно соблюдать действующие торговые правила — вплоть до 31 декабря 2020 года.

После этой даты заканчивался переходный период. Без заключения дополнительного торгового соглашения с 1 января на импорт товаров в Великобританию из континентальной Европы были бы введены новые пошлины. По мнению британских СМИ, подобный исход мог привести к росту цен на продовольствие, лекарства и предметы первой необходимости. Другие экономические барьеры между страной и ЕС могли затронуть грузоперевозки и коммерческую деятельность.

Между тем в Еврокомиссии отметили, что стороны соглашения не успеют завершить все юридические процедуры, в частности, ратифицировать документ до 1 января, однако предложили начать применять прописанные в документе нормы на временной основе в течение двух месяцев — до 28 февраля 2021 года. В течение этого времени документ должен полностью вступить в силу.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская сторона положительно оценивает заключение соглашения между Великобританией и Евросоюзом.

«Мы положительно к этому относимся, потому что ещё одним потрясением в международных отношениях стало меньше», — цитирует его РИА Новости.

Бывшие премьеры Великобритании также приветствовали достижение договорённости между Лондоном и ЕС. Возглавлявшая кабмин в 2016—2019 годах Тереза Мэй назвала это событие хорошей новостью.

Very welcome news that the UK & EU have reached agreement on the terms of a deal - one that provides confidence to business and helps keep trade flowing. Looking forward to seeing the detail in the coming days. — Theresa May (@theresa_may) December 24, 2020

«Очень приятная новость, что Великобритания и ЕС достигли соглашения об условиях сделки, которая придаёт уверенность бизнесу и помогает поддерживать торговлю. Жду подробностей в ближайшие дни», — написала она в Twitter.

Аналогичной точки зрения придерживается Дэвид Кэмерон, который был предшественником Мэй и занимал пост премьера с 2010 по 2016 год.

«Торговая сделка очень приветствуется — и является важным шагом в построении новых отношений с ЕС как с друзьями, соседями и партнёрами. Поздравляю команду переговорщиков из Великобритании», — написал Кэмерон в своём Twitter-аккаунте.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала подписание соглашения между Лондоном и Евросоюзом «историческим» событием.

«Будущие отношения ЕС и Великобритании чётко урегулированы. Это имеет историческое значение», — приводит РИА Новости фрагмент заявления Меркель. Она отметила, что правительство ФРГ в перспективе намерено пристально изучить текст соглашения.

Комментируя новости о подписании документа между Великобританией и ЕС, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов предположил, что в ближайшее время будет заключено большое количество сопутствующих соглашений.

«По факту процесс упирался в целый ряд моментов, но одним из важнейших было квотирование по вылову рыбы. Также следует отметить, что создаются некоторые сложности в финансовых вопросах, промышленной части... Но в целом Борис Джонсон сделал то, что обещал. В ближайшее время будет подписан целый массив соглашений», — отметил Абзалов в беседе с RT.

Он также добавил, что сделку ещё должен одобрить парламент Великобритании. Впрочем, аналитик считает, что на данном этапе проблем не возникнет.

«Удалось избежать самого опасного — если бы с первого числа перестали действовать любые соглашения... Поэтому это жёсткое, сложное решение, в котором Джонсону пришлось пойти на определённый компромисс», — заключил эксперт.

В свою очередь, заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер полагает, что определённую роль в процессе согласования могло сыграть обнаружение в Великобритании нового штамма COVID-19. Напомним, что ранее ряд государств на фоне этих событий прекратили авиасообщение с Соединённым Королевством.

«Именно эта история с коронавирусом повлияла на то, что сейчас у Джонсона ситуация оказалась очень сложной. Ему надо было найти какой-то ход, который хоть как-то это всё смягчит. Он нашёл его, они договорились по целому ряду вопросов. Я считаю, что этот внешний фактор сыграл решающую роль», — рассказал корреспонденту RT эксперт.

При этом, как полагает аналитик, пока рано говорить, что всё разрешилось и Великобританию и Евросоюз ждут «мирный развод и мягкий брексит».