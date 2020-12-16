Британия и США договорились о таможенном партнёрстве после брексита

Великобритания и США подписали таможенное соглашение о таможенном партнёрстве после брексита.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что договор обеспечит непрерывность сотрудничества служб двух стран после выхода королевства из Европейского союза.

«Это важное соглашение, которое позволит продолжить сотрудничество после выхода Британии из ЕС, а также продемонстрировать надёжность таможенных связей двух стран», — отметил британский замминистра финансов Джесси Норман.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности Лондона к брекситу без сделки с ЕС.