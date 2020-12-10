ЕК представила план на случай провала сделки по брекситу с Британией

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Еврокомиссия представила план, который позволит Европейскому союзу осуществлять базовое взаимодействие с Великобританией в случае провала переговоров по соглашению о двусторонних отношениях после выхода королевства из объединения.
ЕК представила план на случай провала сделки по брекситу с Британией
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК. 

«Еврокомиссия сегодня выдвинула ряд целевых чрезвычайных мер, обеспечивающих базовое взаимное воздушное и дорожное сообщение между ЕС и Великобританией, а также допускающих возможность взаимного рыболовного доступа судов ЕС и Великобритании в воды друг друга», — отметили в Европейской комиссии.

Отмечается, что переговоры по соответствующему вопросу будут продолжаться, а «цель этих чрезвычайных мер состоит в том, чтобы охватить период, в течение которого не будет соглашения».

Ранее в Люксембурге заявили о риске Британии покинуть Европу после брексита.

Подробнее об урегулировании ситуации вокруг брексита — в материале RT.

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