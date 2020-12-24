Парламент Британии проголосует по сделке с ЕС 30 декабря
- Reuters
Об этом говорится на сайте британского парламента.
Отмечается, что собраться в этот день как физически, так и в режиме онлайн намерены члены обеих палат — нижней (палаты общин) и верхней (палаты лордов).
Ранее сообщалось, что переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.
Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер прокомментировал в беседе с RT сообщение о сделке между ЕС и Британией.