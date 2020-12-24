Парламент Британии проголосует по сделке с ЕС 30 декабря

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Парламент Великобритании намерен собраться 30 декабря, чтобы проголосовать по соглашению c Евросоюзом об отношениях после брексита.
Парламент Британии проголосует по сделке с ЕС 30 декабря
  • Reuters

Об этом говорится на сайте британского парламента.

Отмечается, что собраться в этот день как физически, так и в режиме онлайн намерены члены обеих палат — нижней (палаты общин) и верхней (палаты лордов).

Ранее сообщалось, что переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.

Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер прокомментировал в беседе с RT сообщение о сделке между ЕС и Британией.

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