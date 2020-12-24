Эксперт прокомментировал согласование Британией и ЕС торговой сделки

Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.

По мнению Швейцера, обнаружение в Великобритании нового штамма COVID-19 повлияло на решение премьер-министра страны Борис Джонсона и подвигло его к «примирению» с Европой.

«Именно эта история с коронавирусом повлияла на то, что сейчас у Джонсона ситуация оказалась очень сложной. Ему надо было найти какой-то ход, который хоть как-то это всё смягчит. Он нашёл этот ход, они договорились по целому ряду вопросов. Я считаю, что этот внешний фактор сыграл решающую роль», — сказал эксперт.

Но при этом аналитик отметил, что пока рано говорить о том, что всё разрешилось и Великобританию и Евросоюз ждут «мирный развод и мягкий брексит».

Ранее сообщалось, что переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.

Как отметил эксперт Дмитрий Абзалов, сделка становится сделкой, когда по ней пройдёт голосование в парламенте Великобритании.