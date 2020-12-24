Политолог оценил согласование торговой сделки между ЕС и Британией

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Анастасия Румянцева
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.
Политолог оценил согласование торговой сделки между ЕС и Британией
  • Reuters

«По факту процесс упирался в целый ряд моментов, но одним из важнейших было квотирование по вылову рыбы. Также следует отметить, что создаются некоторые сложности в вопросах финансовых составляющих, промышленной части... Но по факту Борис Джонсон сделал то, что обещал. В ближайшее время будет подписан целый массив соглашений», — отметил Абзалов.

Он также добавил, что сделка становится сделкой не когда она согласуется на линии ЕС, а когда по ней пройдёт голосование в парламенте Великобритании.

«Я так понимаю, что несколько против будет Шотландия, во-первых, потому что вылов идёт именно там, а во-вторых, проблема будет касаться вообще того, что Шотландия изначально была против выхода, поэтому придётся маневрировать. По факту это окончательное решение. Удалось избежать самого опасного: если бы с первого числа перестали бы действовать любые соглашения... Поэтому это жёсткое, сложное решение, в котором Джонсону пришлось пойти на определённый компромисс», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.

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