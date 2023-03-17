Игра в одни ворота: почему в США отказываются принимать доводы России о приостановке участия в ДСНВ

Оказание Вашингтоном военной помощи Киеву не освобождает Москву от ответственности за исполнение договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, считают в Госдепе США. Там также утверждают, что решение российской стороны приостановить своё участие в ДСНВ «юридически недействительно». По мнению экспертов, Вашингтон пытается сохранить возможность инспектировать стратегические объекты РФ, не прилагая усилий для нормализации отношений с Москвой.

Военная и прочая помощь, которую Вашингтон оказывает Украине, не является основанием для приостановки участия России в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), говорится в распространённом заявлении Госдепа США.

В информационном бюллетене отмечается, что «сильная американская и международная реакция» на спецоперацию РФ на Украине не освобождает Москву от ответственности за исполнение своих юридических обязательств по договору.

«Несоблюдение Россией ДСНВ и так называемое приостановление её участия в нём не остановит Соединённые Штаты от того, чтобы и дальше в полной мере поддерживать Украину», — подчеркнули в Госдепе.

Также по теме «Глобальный стратегический паритет»: почему Россия приостановила действие ДСНВ Москва приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в...

Кроме того, в Вашингтоне считают, что решение российской стороны юридически некорректно. «Заявленное Россией приостановление участия в договоре о сокращении наступательных вооружений юридически недействительно. В итоге Россия остаётся связана своими договорными обязательствами», — отмечается в заявлении.

При этом в США уверяют, что «по-прежнему готовы конструктивно работать с Россией для полного выполнения договора», а активность в его рамках якобы не угрожает безопасности РФ.

«Инспекционная деятельность в рамках ДСНВ не угрожает российской безопасности. Договор предоставляет обеим сторонам средства обеспечения сохранности и безопасности инспектируемых объектов», — утверждают в Вашингтоне.

Стратегическая приостановка

Напомним, о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию объявил президент Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что Москва не выходит из соглашения. Как пояснил Путин, США и НАТО требуют от РФ выполнять условия договора, одновременно стремясь нанести ей стратегическое поражение.

«По сути, выдвигают ультиматум: вы, Россия, выполняйте всё, о чём договорились, в том числе договор об СНВ, беспрекословно, а мы будем вести себя как заблагорассудится. Мол, нет никакой связи между проблематикой СНВ и, скажем, конфликтом на Украине, другими враждебными действиями Запада в отношении нашей страны, как и нет громогласных заявлений, что они хотят нанести нам стратегическое поражение. Это или верх лицемерия и цинизма, или верх глупости. Но идиотами их не назовёшь, они всё-таки неглупые люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты», — сказал президент.

Путин обратил внимание и на тот факт, что, помимо Соединённых Штатов, в НАТО входят ещё две ядерные державы: Великобритания и Франция. Поэтому Москва выступает за то, чтобы учитывать и их стратегические арсеналы (совокупный ударный потенциал альянса) при обсуждении вопросов, связанных со стратстабильностью.

Заявление президента РФ вызвало критику со стороны США. Глава Белого дома Джо Байден назвал решение «ошибочным», а в Госдепе сочли этот шаг «безответственным». При этом позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов в любое время обсудить с Москвой вопросы контроля над стратегическими вооружениями.

В российском МИД отметили, что решение о приостановке участия страны в ДСНВ пересмотрено не будет. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, Вашингтон слишком поздно заговорил о некоем плане по инспекциям.

«Мы всё сказали, президент расставил точки над i в послании Федеральному собранию, МИД констатировал в своём заявлении от 21 февраля, и мы не можем мириться с этой ситуацией, кардинально отличающейся от той, которая существовала в период разработки и подписания договора», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Напомним, СНВ-III был подписан в 2010 году президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Договор был заключён сроком на десять лет с возможностью продления ещё на пять лет. В 2021 году после телефонных переговоров между Владимиром Путиным и вступившим в должность Джо Байденом было принято решение продлить действие соглашения без дополнительных условий.

Согласно этому документу, через семь лет после вступления в силу договора и в дальнейшем каждая из сторон должна иметь на вооружении не более 1550 готовых к использованию ядерных боеголовок, суммарно не более 700 развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков. Кроме того, количество развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок и тяжёлых бомбардировщиков не должно превышать 800 единиц. Для контроля вооружений стороны договорились о проведении взаимных инспекций.

Однако в МИД России неоднократно обращали внимание, что США сфокусированы исключительно на теме возобновления инспекций в рамках ДСНВ и игнорируют интересы российской стороны. Претензии РФ заключаются в том, что Вашингтон уже давно нарушает центральные положения ДСНВ о количественных ограничениях на вооружения. К примеру, без согласования с РФ американская сторона объявляет пусковые установки баллистических ракет подводных лодок и тяжёлые бомбардировщики якобы неспособными к выполнению ядерных задач, при этом не предоставляет российским инспекторам возможности осуществить их проверку.

«Мы многократно объясняли нашу позицию и суть наших претензий к Вашингтону. На фоне глубокой расстыковки (не только приоритетной, но ценностной расстыковки) между Москвой и Вашингтоном мы не увидели ни малейшего желания американской стороны двигаться дальше по этому направлению», — сказал в ноябре прошлого года Сергей Рябков.

Стоит отметить, что ДСНВ был последним действовавшим договором по контролю за стратегическими вооружениями, заключённым между США и Россией после окончания холодной войны.

В 2001 году президент США Джордж Буш — младший объявил о выходе США из договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). В августе 2019-го при администрации Дональда Трампа США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). А в 2020 году Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора по открытому небу (ДОН).

Комплексный подход

По мнению эксперта РИСИ Сергея Ермакова, позиция Госдепа по ДСНВ отражает стремление американской администрации продолжать сдерживание России всеми доступными средствами.

«Россия неоднократно заявляла, что вопрос о контроле над стратегическими вооружениями необходимо рассматривать в комплексе. Их нельзя рассматривать отдельно от геополитических реалий и того, что происходит в двусторонних российско-американских отношениях», — подчеркнул он в комментарии RT.

«До тех пор, пока сохраняются такие позиции США по отношению к нашей стране, пока нас фактически называют врагом, пока Вашингтон оказывает значительную военную помощь Украине с заявлениями, что России пытаются нанести стратегическое поражение, бессмысленно говорить о каком-то прорыве в контроле над вооружениями», — отметил эксперт.

Стратегический бомбардировщик B-52

Gettyimages.ru

© Steve Parsons/PA Images

При этом настойчивость США по вопросу соблюдения ДСНВ явно отражает их обеспокоенность, отмечает Сергей Ермаков.

«Они хотели бы и дальше проводить инспекции, предусмотренные договором, потому что очевидно, что у них нет возможностей другими методами получить полную картину, касающуюся наших стратегических вооружений. Россия заинтересована в существовании эффективного и справедливого режима контроля над вооружениями, поскольку стратегическая стабильность способствует укреплению предсказуемости в мире и укрепляет безопасность всех государств, включая нашу страну. Однако в одностороннем порядке Россия такие шаги предпринимать не будет, тем более в условиях растущей конфронтации», — пояснил собеседник RT.

Также по теме «Углубление конфронтации»: смогут ли на Западе проявить политическую волю к исполнению ДСНВ Москва может вернуться к исполнению ДСНВ, если Запад начнёт учитывать озабоченности Москвы в области безопасности. Об этом заявил...

С его точки зрения, на данный момент перспективы сохранения ДСНВ весьма туманные.

«По условиям договора его продление возможно один раз. Договор был продлён в 2021 году, следовательно, в 2026 году он прекратит своё существование. Сейчас необходимо готовить новые соглашения в этой сфере. Россия выступила с тем, чтобы в договоре максимально учитывались и американские ядерные вооружения как в самих США, так и в Европе, и натовские ядерные потенциалы, а также проведение совместных ядерных миссий альянса, в которые вовлекаются и неядерные государства», — отметил эксперт.

В свою очередь, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков подчеркнул в разговоре с RT, что Россия не обязана участвовать в ДСНВ в одностороннем порядке.

«Любой международный договор действует только в том случае, если обе стороны заинтересованы в нём. С американской стороны такого интереса к ДСНВ мы пока не видим. Россия многократно предлагала Соединённым Штатам серьёзную работу по договору, однако США заинтересованы только в инспекциях на территории РФ. В долгосрочной перспективе стороны вернутся за стол переговоров по вопросам глобальной политической стабильности, но как эти переговоры будут выглядеть и на каких условиях они будут вестись — это дело будущего», — заключил аналитик.