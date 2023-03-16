Госдеп США заявил, что приостановка Россией участия в ДСНВ «юридически некорректна»

Соединённые Штаты считают, что приостановка Россией участия в ДСНВ «юридически некорректна».

Об этом заявил Госдеп США.

Как передаёт сообщение РИА Новости, объявленное Москвой приостановление участия в ДСНВ «юридически некорректно», поэтому Россия остаётся связанной обязательствами в рамках договора.

В Госдепе уточнили, что Соединённые Штаты готовы встречаться с представителями российской стороны для разрешения озабоченностей.

6 марта официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что разговор о продолжении действия ДСНВ после 2026 года будет состоятелен только в случае возвращения России к исполнению договора.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва по мере необходимости будет продолжать контакты с Вашингтоном насчёт ДСНВ.