В Госдепе назвали условие для диалога о продолжении ДСНВ после 2026 года

Официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что разговор о продолжении действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года будет состоятелен только в случае возвращения России к исполнению договора.

Об этом сообщило РИА Новости.

«До того, как говорить о том, что произойдёт в 2026 году и о потенциально новом договоре, мы бы хотели сфокусироваться на том, чтобы вернуть Москву к его исполнению», — сказал он.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

1 марта руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон получил официальную ноту о приостановке участия России в ДСНВ.