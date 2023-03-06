В Госдепе назвали условие для диалога о продолжении ДСНВ после 2026 года
Об этом сообщило РИА Новости.
«До того, как говорить о том, что произойдёт в 2026 году и о потенциально новом договоре, мы бы хотели сфокусироваться на том, чтобы вернуть Москву к его исполнению», — сказал он.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.
1 марта руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон получил официальную ноту о приостановке участия России в ДСНВ.