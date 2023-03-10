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МИД России: Москва будет продолжать контакты с Вашингтоном по ДСНВ по мере необходимости

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Москва по мере необходимости будет продолжать контакты с Вашингтоном насчёт Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
МИД России: Москва будет продолжать контакты с Вашингтоном по ДСНВ по мере необходимости
  • РИА Новости

Об этом заявил в пятницу замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT Arabic.

«По мере необходимости контакты с американцами будут продолжаться. Мы не можем сказать, что имеем какие-то большие результаты. Но от диалога Москва не отказывается, и мы открыты к нему», — отметил он.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

1 марта руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон получил официальную ноту о приостановке участия России в ДСНВ.

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