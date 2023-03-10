МИД России: Москва будет продолжать контакты с Вашингтоном по ДСНВ по мере необходимости
- РИА Новости
Об этом заявил в пятницу замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT Arabic.
«По мере необходимости контакты с американцами будут продолжаться. Мы не можем сказать, что имеем какие-то большие результаты. Но от диалога Москва не отказывается, и мы открыты к нему», — отметил он.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.
1 марта руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон получил официальную ноту о приостановке участия России в ДСНВ.