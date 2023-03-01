Узнать больше

Рябков сообщил о невозможности пересмотра решения России по ДСНВ

Короткая ссылка
Сообщения Вашингтона о некоем плане по инспекциям в рамках ДСНВ появились слишком поздно, пересмотр решения России о приостановке участия в договоре невозможен, сообщил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков сообщил о невозможности пересмотра решения России по ДСНВ
  • РИА Новости

Замминистра напомнил о выражении too little too late, которое можно вольно перевести как «поздно пить Боржоми».

По его словам, сейчас в США могут говорить что угодно, пытаясь делать хорошую мину при плохой игре.

«Мы всё сказали, президент расставил точки над «i» в послании Федеральному собранию, МИД констатировал в своём заявлении от 21 февраля, и мы не можем мириться с этой ситуацией, кардинально отличающейся от той, которая существовала в период разработки и подписания договора», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Рябков при этом отметил, что Россия и США обсуждают ДСНВ по закрытым каналам.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить