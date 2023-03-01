Рябков сообщил о невозможности пересмотра решения России по ДСНВ
- РИА Новости
Замминистра напомнил о выражении too little too late, которое можно вольно перевести как «поздно пить Боржоми».
По его словам, сейчас в США могут говорить что угодно, пытаясь делать хорошую мину при плохой игре.
«Мы всё сказали, президент расставил точки над «i» в послании Федеральному собранию, МИД констатировал в своём заявлении от 21 февраля, и мы не можем мириться с этой ситуацией, кардинально отличающейся от той, которая существовала в период разработки и подписания договора», — цитирует Рябкова РИА Новости.
Рябков при этом отметил, что Россия и США обсуждают ДСНВ по закрытым каналам.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.
Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.