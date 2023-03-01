Рябков рассказал, что Россия и США обсуждают ДСНВ по закрытым каналам

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Россия и США обсуждают ДСНВ по закрытым каналам.

«У нас довольно много в последнее время было обсуждений, в том числе по закрытым каналам, и каких-то недоговорённостей с нашей стороны, каких-то незакрытых вопросов нет... У нас не запланировано обсуждения широкой повестки дня, поскольку от этого уходят именно американцы», — заявил он.

Рябков также добавил, что не исключает контактов с представителями США в Женеве на конференции по разоружению. По его словам, в Москве готовы обсуждать любые вопросы, но нынешнюю ситуацию вокруг ДСНВ это не меняет.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.