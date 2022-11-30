«Негативный фон»: почему Россия не намерена обсуждать с США судьбу ДСНВ на фоне поставок оружия на Украину

Россия не намерена обсуждать с США судьбу договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), пока Вашингтон поставляет Киеву оружие, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва высоко ценит ДСНВ, но для переговоров по его будущему должны быть созданы соответствующие условия. На днях МИД РФ сообщил о переносе на неопределённый срок запланированной встречи двусторонней консультативной комиссии. Эксперты отмечают, что Вашингтон, если он действительно хочет разблокировать диалог, должен идти на встречные шаги и учитывать обеспокоенность Москвы.

Россия не может обсуждать с США вопросы, связанные с договором о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, также известный как СНВ-III), пока Вашингтон продолжает разжигать конфликт на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Соединённые Штаты Америки намерены поставить ещё больше вооружений в регион конфликта, в который непосредственно вовлечена Российская Федерация. То есть они будут поставлять всё это вооружение, они будут науськивать киевский режим на ещё большее кровопролитие, они будут выделять деньги на экстремистскую деятельность, которая ведётся под эгидой малоадекватных людей на Банковой — а мы будем с ними сидеть за одним столом и обсуждать вопросы обоюдной безопасности, которая выстраивается в том числе в их интересах?» — выразила своё недоумение Захарова в эфире радио Sputnik.

Официальный представитель МИД добавила, что Москва высоко ценит этот договор, отвечающий обоюдным интересам России и США, но для обсуждения его дальнейшей судьбы должны быть созданы соответствующие условия.

Отмена консультаций

Консультации между представителями России и США в рамках двусторонней комиссии по ДСНВ должны были пройти с 29 ноября по 6 декабря в Каире, став первыми переговорами на этот счёт с начала спецоперации на Украине. Однако 28 ноября в МИД РФ сообщили, что в указанные даты встреча не состоится, она будет перенесена на более поздний срок.

На следующий день замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков объяснил, что Москва отменила встречу, так как Вашингтон не считается с приоритетами и сигналами РФ.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы, считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе... Мы так и не согласовали до конца программу работы ДКК (двусторонней консультативной комиссии. — RT). Это не стало ключевым компонентом (наверное, это в какой-то мере технический аспект), но за ним кроется и большой политический смысл», — приводит слова Рябкова ТАСС.

Здание Министерства иностранных дел России

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Замглавы МИД добавил, что решение об отмене встречи «принималось на политическом уровне». По словам Рябкова, США сфокусированы исключительно на теме возобновления инспекций в рамках ДСНВ и игнорируют интересы российской стороны.

«Мы многократно объясняли нашу позицию и суть наших претензий к Вашингтону. На фоне глубокой расстыковки (не только приоритетной, но ценностной расстыковки) между Москвой и Вашингтоном мы не увидели ни малейшего желания американской стороны двигаться дальше по этому направлению», — рассказал он.

Позднее Рябков в комментарии RT заявил, что Москва никогда не пыталась прекратить диалог с Вашингтоном. «Это США оборвали все связи», — подчеркнул он.

Напомним, Россия в начале августа проинформировала США, что временно выводит свои объекты из-под инспекционной деятельности в рамках договора. В МИД тогда заявили, что на такой шаг Москве пришлось пойти из-за стремления американской стороны «явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».

Американский интерес

Комментируя отмену встречи по ДСНВ в Каире, в Госдепе США заявили, что готовы перенести заседание на любое время в ближайшем будущем. При этом американская сторона опять заострила внимание на инспекциях российских объектов в рамках соглашения.

«США готовы перенести (заседание комиссии. — RT) на любые кратчайшие сроки, поскольку возобновление инспекций является приоритетом для поддержания договора в качестве инструмента стабильности», — сообщили в Госдепартаменте.

В свою очередь, временный поверенный в делах США в России Элизабет Руд отметила, что Вашингтон ждёт возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности.

«Президент Байден очень чётко заявил о своей приверженности проведению переговоров с целью сохранения структуры контроля над вооружениями после истечения срока действия СНВ-III в 2026 году. Мы по-прежнему привержены этой цели. А до тех пор мы продолжим вести дискуссию в рамках двусторонней консультативной комиссии, являющейся механизмом договора. И будем ждать возможности возобновить стратегический диалог», — сказала Руд.

Напомним, договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) остаётся последним из действующих соглашений по контролю за стратегическими вооружениями, заключённых между Россией и США после окончания холодной войны.

Этот договор был подписан в 2010 году главами государств Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Документ предусматривал взаимное сокращение ядерных зарядов до 1550 единиц для каждой из сторон, а числа развёрнутых носителей — до 700 единиц.

Срок действия соглашения истекал в феврале 2021 года. Однако администрация 45-го президента США Дональда Трампа при обсуждении дальнейшей судьбы договора выдвигала заведомо невыполнимые требования — в частности, включение в него Китая.

Испытательный запуск американской МБР Minuteman II

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После прихода в Белый дом администрации Джо Байдена Россия и США оперативно приняли решение продлить СНВ-III на пять лет без каких-либо дополнений и изменений. После этого дальнейшая судьба ДСНВ обсуждалась на переговорах между Россией и США по гарантиям безопасности, которые прошли в Женеве в январе 2022-го.

«Негативный фон»

Как отметил в разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, очевидно, что Россия находится в опосредованном конфликте с США на Украине, на фоне которого сложно проводить двусторонние дипломатические мероприятия.

«США поставляют Киеву вооружения и в значительной степени регулируют уровень эскалации, предоставляя Украине всё более дальнобойное, высокоточное оружие, системы ПВО. Публично обсуждаются предложения поставлять системы Patriot и боевые самолёты. В таких условиях садиться и говорить о ДСНВ немного странно», — подчеркнул эксперт.

Ранее именно Россия была инициатором поддержания активного диалога по стратегической стабильности, а США ставили на этом пути всякие препятствия, напомнил Козюлин.

«Теперь ситуация поменялась. Очевидно, у них появился интерес вести под видом инспекций в рамках ДСНВ разведывательную деятельность на территории России. Они хотят держать руку на пульсе, и это тоже учитывается российской стороной при принятии такого решения. Сегодня у них интерес к инспекционным проверкам значительно больше, чем у нас», — отметил собеседник RT.

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По словам доцента Академии труда и социальных отношений, кандидата политических наук Павла Фельдмана, сейчас нет подходящих условий для двусторонних консультаций между США и РФ по вопросам стратегической стабильности.

«Конфликт на Украине создаёт негативный фон для любых двусторонних контактов между российской и американской сторонами. Год назад Россия выступала с предложениями о налаживании двустороннего диалога с Вашингтоном и предъявляла вполне разумные и обоснованные требования о гарантиях безопасности. Однако это окно возможностей для западных партнёров теперь закрыто: нет ни доверия, ни взаимопонимания, ни желания налаживать диалог», — подчеркнул эксперт.

Фельдман считает, что подобного рода отношения с американской стороной утратили свою актуальность. «Мы уже два с половиной года живём без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — и ничего. В целом поддерживается стратегический паритет, и прямого столкновения между Россией и странами НАТО не произошло», — отметил политолог.

ДСНВ был одной из последних тем в сфере двусторонних отношений, где у Москвы и Вашингтона оставались какие-то точки соприкосновения, однако заморозка диалога не приведёт к реализации наихудшего сценария с применением ядерного оружия, подчеркнул эксперт.

«Главной гарантией того, что ядерная война с использованием баллистических ракет не разразится, являются не какие-либо договорённости на бумаге, а неизбежное взаимное уничтожение. Даже если очередное соглашение между Россией и США истечёт и не будет перезаключено или продлено на новый срок, не стоит думать, что на следующий день случится ядерный апокалипсис», — пояснил он.

При этом Вашингтон рассматривает ядерное оружие, которым обладают ключевые мировые игроки вне сферы влияния США, как одну из главных угроз для своей нацбезопасности, добавил Фельдман.

«Со времён холодной войны тема потенциального удара стратегическим ядерным оружием по территории США очень сильно волнует американских граждан и политическое руководство. Естественно, они хотят на уровне договорённостей защитить себя от подобного рода опасностей. Но если США действительно хотят разблокировать диалог, то они должны идти на встречные шаги, демонстрирующие их готовность к переговорам, а не обострять ситуацию на фронте гибридной войны, в которой они открыто участвуют, на Украине», — заключил собеседник RT.