Рябков: решение о переносе встречи с США по ДСНВ принималось на политическом уровне
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
Его слова приводит РИА Новости.
Рябков отметил, что ситуация складывалась так, что у России не осталось другого выбора. По его словам, по ряду направлений Вашингтон не хотел воспринимать сигналы от Москвы.
«Решение принималось на политическом уровне», — сказал замминистра.
Ранее в МИД России сообщили о переносе сроков сессии комиссии России и США по ДСНВ в Каире.
Позже в Госдепе заявили о готовности провести переговоры с Россией по ДСНВ «в кратчайшие сроки».
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США рассчитывают на скорое проведение встречи с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).