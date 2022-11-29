Рябков: решение о переносе встречи с США по ДСНВ принималось на политическом уровне

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что решение о переносе встречи России и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) принималось на политическом уровне.

Его слова приводит РИА Новости.

Рябков отметил, что ситуация складывалась так, что у России не осталось другого выбора. По его словам, по ряду направлений Вашингтон не хотел воспринимать сигналы от Москвы.

«Решение принималось на политическом уровне», — сказал замминистра.

Ранее в МИД России сообщили о переносе сроков сессии комиссии России и США по ДСНВ в Каире.

Позже в Госдепе заявили о готовности провести переговоры с Россией по ДСНВ «в кратчайшие сроки».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США рассчитывают на скорое проведение встречи с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).