Госдеп заявил о готовности провести переговоры с Россией по ДСНВ «в кратчайшие сроки»
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Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепа.
Он назвал продолжение инспекций приоритетом, нацеленным на поддержание договора в качестве инструмента, гарантирующего стабильность.
Ранее в МИД России сообщили о переносе сроков сессии комиссии России и США по ДСНВ в Каире.
Как отмечал замглавы МИД России Сергей Рябков, заседание консультативной комиссии было запланировано на 29 ноября — 6 декабря в Каире.