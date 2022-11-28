Госдеп заявил о готовности провести переговоры с Россией по ДСНВ «в кратчайшие сроки»

Госдепартамент Соединённых Штатов выразил готовность провести заседание комиссии с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «в кратчайшие сроки».

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепа.

Он назвал продолжение инспекций приоритетом, нацеленным на поддержание договора в качестве инструмента, гарантирующего стабильность.

Ранее в МИД России сообщили о переносе сроков сессии комиссии России и США по ДСНВ в Каире.

Как отмечал замглавы МИД России Сергей Рябков, заседание консультативной комиссии было запланировано на 29 ноября — 6 декабря в Каире.