Узнать больше

Госдеп заявил о готовности провести переговоры с Россией по ДСНВ «в кратчайшие сроки»

Короткая ссылка
Госдепартамент Соединённых Штатов выразил готовность провести заседание комиссии с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «в кратчайшие сроки».
Госдеп заявил о готовности провести переговоры с Россией по ДСНВ «в кратчайшие сроки»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепа.

Он назвал продолжение инспекций приоритетом, нацеленным на поддержание договора в качестве инструмента, гарантирующего стабильность.

Ранее в МИД России сообщили о переносе сроков сессии комиссии России и США по ДСНВ в Каире.

Как отмечал замглавы МИД России Сергей Рябков, заседание консультативной комиссии было запланировано на 29 ноября — 6 декабря в Каире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить