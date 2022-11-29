Рябков: США при подготовке встречи по ДСНВ не считались с приоритетами России

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что США при подготовке встречи по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) не считались с приоритетами России.
Рябков: США при подготовке встречи по ДСНВ не считались с приоритетами России
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

По его словам, США по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать сигналы Москвы и считаться с её приоритетами, а действовали в противоположном ключе.

Рябков также сообщил, что в этой ситуации есть «эффект происходящего на Украине и вокруг неё».

Ранее замглавы МИД заявил, что нет никаких сигналов о готовности США к возобновлению переговоров с Россией по стратегической стабильности.

Он также отметил, что решение о переносе встречи России и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений принималось на политическом уровне.

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