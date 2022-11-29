Рябков заявил об отсутствии сигналов о готовности США к переговорам по стратстабильности

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что нет никаких сигналов о готовности США к возобновлению переговоров с Россией по стратегической стабильности.
Рябков заявил об отсутствии сигналов о готовности США к переговорам по стратстабильности
  • РИА Новости
  • © МИД РФ

«У нас не было ни до, ни после решения о переносе сессии ДКК (Двусторонней консультативной комиссии. — RT) никаких сигналов, признаков в отношении того, что с американской стороны к возобновлению такого диалога проявляется интерес», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он также отметил, что решение о переносе встречи России и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) принималось на политическом уровне.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент выразил готовность провести заседание комиссии с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «в кратчайшие сроки».

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