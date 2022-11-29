Рябков заявил об отсутствии сигналов о готовности США к переговорам по стратстабильности
- РИА Новости
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«У нас не было ни до, ни после решения о переносе сессии ДКК (Двусторонней консультативной комиссии. — RT) никаких сигналов, признаков в отношении того, что с американской стороны к возобновлению такого диалога проявляется интерес», — цитирует РИА Новости Рябкова.
Он также отметил, что решение о переносе встречи России и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) принималось на политическом уровне.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент выразил готовность провести заседание комиссии с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «в кратчайшие сроки».