Шойгу сообщил, что самолёты Белоруссии получили средства поражения в ядерном оснащении

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Некоторые самолёты штурмовой авиации Белоруссии получили способность наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Часть белорусских самолётов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении», — сказал министр на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин допустил возможность подготовки экипажей самолётов ВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов со специальной боевой частью.

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