Генсек Столтенберг: Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция так же, как и Финляндия, выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому альянсу. Финляндия 4 апреля официально стала членом НАТО. Церемония состоялась в Брюсселе.
Генсек Столтенберг: Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

«Не только Финляндия, но и Швеция выполнила свои обязательства в соответствии с трёхсторонним соглашением», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире альянса. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал американскому госсекретарю Энтони Блинкену документ о присоединении страны к НАТО. Таким образом, Финляндия официально стала 31-м членом организации.

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