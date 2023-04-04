Генсек Столтенберг: Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО
- AP
- © Geert Vanden Wijngaert
«Не только Финляндия, но и Швеция выполнила свои обязательства в соответствии с трёхсторонним соглашением», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире альянса. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал американскому госсекретарю Энтони Блинкену документ о присоединении страны к НАТО. Таким образом, Финляндия официально стала 31-м членом организации.