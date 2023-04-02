«Потеряли не только авторитет»: в Госдуме заявили о деградации политической системы в странах Запада

Западная политическая система деградирует, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя грядущее судебное разбирательство в отношении экс-президента США Дональда Трампа. Председатель ГД констатировал, что многие западные лидеры сегодня не только потеряли авторитет, но и оказались фигурантами скандалов и уголовных дел. Ранее стало известно, что в США вскоре может начаться судебный процесс над Трампом, которого, по данным СМИ, обвиняют в подлоге финансовых документов. При этом сам бывший глава Белого дома и его сторонники называют дело политическим. С точки зрения аналитиков, разбирательства в отношении Трампа нацелены прежде всего на то, чтобы не допустить его участия в президентских выборах 2024 года.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о деградации западной политической системы, комментируя судебное преследование экс-президента США Дональда Трампа.

«Западная политическая система деградировала, вместе с ней и её лидеры, которые потеряли не только авторитет, но и стали фигурантами уголовных дел и скандалов», — написал политик в своём Telegram-канале.

По его словам, участь Трампа может в будущем постигнуть и нынешнего главу Белого дома Джо Байдена.

«Причин достаточно. Его обвиняют в коррупции на Украине с использованием своего служебного положения, а также в том, что в его доме были обнаружены секретные документы», — указал Володин.

При этом спикер ГД напомнил, что проблемы с законом есть и у других бывших глав западных государств.

«Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к лишению свободы за коррупцию и попытку подкупа судьи. Ангелу Меркель Конституционный суд ФРГ обвинил в предвзятости и нарушении принципа равных возможностей для политических партий. И эти люди учат жить весь мир!» — написал он.

Вячеслав Володин

© Пресс-служба Государственной Думы ФС РФ

Вместе с тем Володин подчеркнул, что западные лидеры не привлекаются к ответственности за гораздо более серьёзные преступления.

«Как показывает жизнь, они привлекаются к ответственности за куда менее серьёзные преступления, чем те, которые совершили в действительности. Их решения привели к кровопролитию, разрухе, миллионам жертв и трагических судеб в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане, Югославии, сегодня — на Украине», — указал председатель ГД.

По его мнению, европейские и американские политики, ответственные за это, должны предстать перед международным трибуналом и понести заслуженное наказание.

«Отвлекающий манёвр»

Напомним, в конце марта в Нью-Йорке большое жюри присяжных сочло имеющиеся улики достаточными, чтобы предъявить Дональду Трампу обвинения по делу о подлоге финансовых документов. Прокуратура Манхэттена уже связалась с адвокатом экс-президента относительно его присутствия в суде для предъявления обвинений.

Детали расследования неизвестны, однако, как пишут американские СМИ, оно касается якобы имевшего место подлога финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.

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По данным газеты The New York Times, адвокат Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы она во время избирательной кампании 2016-го не распространяла информацию об имевшей место связи с Трампом в 2006 году. При этом потраченные деньги были якобы компенсированы Коэну за счёт Trump Organization, для чего фальсифицировались документы компании.

Кроме того, как передаёт AP со ссылкой на источники, Трампу может быть предъявлено ещё одно обвинение в уголовном преступлении. По сведениям агентства, речь идёт о «фальсификации деловой документации».

Американские СМИ отмечают, что Трамп стал первым экс-президентом США, против которого были выдвинуты обвинения в совершении уголовного преступления.

Как сообщает издание The Hill, экс-президент намерен прибыть в Нью-Йорк в понедельник, где 4 апреля ему могут официально предъявить обвинение.

Сам Трамп все обвинения в свой адрес отрицает и называет дело против него политическим. Эту точку зрения разделяет и ряд его однопартийцев. Как напомнил республиканец Джеб Буш, выступавший соперником Трампа на праймериз в 2016 году, прокуратура и Минюст прежде не находили оснований для преследования экс-президента.

«Предшественник (окружного прокурора Манхэттена. — RT) Брэгга не рассматривал это дело. Министерство юстиции не взялось за это дело, — заявил Буш. — Брэгг изначально сказал, что не будет заниматься этим делом. Это сугубо политический вопрос, а не вопрос правосудия».

Джеб Буш

AP

© Richard Drew

В свою очередь, адвокат 45-го президента США Джо Такопина считает, что дело в отношении его клиента вредит стране.

«Люди, кажется, не понимают, что это (выдвижение обвинений. — RT) действительно представляет опасность для всех нас, а не только для Дональда Трампа, — подчеркнул Такопина. — Сегодня это Дональд Трамп. Завтра — демократ. Послезавтра — наш двоюродный брат, племянник, племянница или брат».

«Сегодня мы используем систему правосудия как политическое оружие. Мы никогда не занимались таким в нашей стране», — указал Такопина.

Бывший губернатор штата Арканзас, республиканец Аса Хатчинсон назвал преследование Трампа отвлекающим манёвром властей.

«Самое главное — это нехорошо для нашей страны, и очевидно, что это сильно отвлекает внимание любого, кто хочет поговорить об экономике, расходах федерального бюджета или о границе. Это отвлекающий манёвр», — сказал он в интервью Fox Business Network.

Такую точку зрения разделяет и журналист Fox Business Стюарт Варни.

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«Вся эта затея — преднамеренный отвлекающий манёвр. Безумные ненавистники Трампа получают возможность выступать с обличительными речами, а демократы — отвлечь внимание от хронических неудач Байдена», — подчеркнул он в эфире телеканала.

Варни также считает, что США превращаются в страну третьего мира.

«Представьте на минуту, что вы турист, впервые приехавший в Америку. Вы приземляетесь, скажем, в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско или Филадельфии. Что вы видите, когда въезжаете на такси в город? Страну третьего мира. Бездомные живут в грязных палаточных городках. Вам приходится быть настороже из-за жестоких преступников. И повсюду вас окружают наркотики, будь то запах марихуаны или фентаниловый наркоман, лежащий без сознания на тротуаре. А потом... вы включаете новости и что вы видите? Против бывшего президента выдвигает обвинение окружной прокурор, который ненавидит Трампа и манипулирует законом, чтобы разобраться с политическим оппонентом. Эта ситуация прямиком из третьего мира. В авторитарных странах бывшего лидера арестовывают, чтобы навсегда лишить его или её власти. Именно это сейчас происходит», — отметил он.

Сам Трамп в связи со сложившейся ситуацией также ранее сравнил США с государством третьего мира.

«Это беспрецедентное нападение на нашу страну, а также продолжающееся нападение на наши некогда свободные и честные выборы. США теперь — страна третьего мира, пребывающая в серьёзном упадке», — написал экс-президент в собственной социальной сети Truth Social.

Как сообщает интернет-портал Axios, Трамп уже сумел заручиться поддержкой не менее 37 законодателей-республиканцев в палате представителей. В их числе более трети республиканцев в юридическом комитете и комитете по надзору и подотчётности. По мнению портала, это может помочь политику в предвыборной борьбе и возможном судебном разбирательстве.

«Им нужен процесс против Трампа»

По словам аналитиков, дело против 45-го президента США — это политический заказ действующей американской администрации.

«Этого никто не скрывает. Обвинения в отношении бывшего главы Белого дома таковы, что вряд ли бы они выдвигались против другого человека в аналогичной ситуации. Им нужен процесс против Трампа, вот они его и выстраивают», — заявил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Дональд Трамп

Gettyimages.ru

© James Devaney

Аналогичного мнения придерживается директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«С одной стороны, Трамп сейчас является обычным гражданином, и такое расследование в отношении него может проводиться. С другой, надо учитывать, что он — бывший президент, а также планирует участвовать в выборах 2024 года. Поэтому, безусловно, это политический заказ», — сказал аналитик в комментарии RT.

При этом эксперты затрудняются оценить возможные последствия судебного разбирательства по делу Трампа для его дальнейшей политической карьеры и ситуации внутри США в целом.

«Инициаторы этого процесса хотели бы, чтобы Трамп ушёл сам и объявил, что он не будет участвовать в президентских выборах. Если Трамп будет повышать ставки, то они будут действовать так же и раскручивать этот процесс дальше, чтобы ни в коем случае не допустить его участия в выборах», — говорит Брутер.

Аналитики также согласны с тем, что западная политическая система находится в упадке.

«Западный политический класс и вся система деградируют. И обвинения в отношении Трампа — лишь одно из свидетельств этого. Наблюдаются дисфункции в избирательной системе США, работе исполнительной и законодательной властей. Аналогичные проблемы есть и во многих других областях», — заключил Рогулёв.