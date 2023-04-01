«Оружие против экс-президента»: судебное преследование Трампа в США сочли вмешательством в грядущие выборы

Предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу — это попытка вмешательства в выборы главы государства 2024 года, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти. По его словам, оппоненты Трампа превратили американское правосудие в политическое оружие. Ранее СМИ сообщили, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке сочло имеющиеся улики достаточными, чтобы инкриминировать 45-му президенту США подлог финансовых документов. Трамп все обвинения в свой адрес отрицает. По мнению экспертов, расследование в отношении экс-президента стало частью политической борьбы, которая разворачивается в США в преддверии выборов 2024 года. Аналитики полагают, что подобные нападки на Трампа, которого до сих пор поддерживают миллионы американцев, могут усугубить раскол в обществе.

Судебное разбирательство в отношении экс-президента США Дональда Трампа — это попытка вмешательства в предстоящие выборы главы государства, заявил спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти.

«(Окружной прокурор Манхэттена. — RT) Элвин Брэгг нанёс нашей стране непоправимый ущерб в попытке вмешаться в наши президентские выборы. Он регулярно освобождает лиц, совершавших насильственные преступления, чтобы терроризировать этим общественность, а теперь превратил нашу священную систему правосудия в оружие против (бывшего. — RT) президента Дональда Трампа, — написал конгрессмен в своём Twitter. — Американский народ не потерпит этой несправедливости, и палата представителей не даст Элвину Брэггу и его беспрецедентному злоупотреблению полномочиями остаться безнаказанными».

Ранее ряд СМИ сообщили, что в Нью-Йорке большое жюри присяжных сочло имеющиеся улики достаточными, чтобы предъявить Трампу обвинения по делу о подлоге финансовых документов. Затем на странице прокуратуры Манхэттена в Twitter появилось сообщение, что ведомство связалось с адвокатом Трампа относительно его присутствия в суде для предъявления обвинений.

Детали расследования в отношении бывшего главы Белого дома неизвестны, однако, как пишут американские СМИ, оно касается якобы имевшего место подлога финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.

По данным газеты The New York Times, адвокат Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы она во время избирательной кампании 2016-го не распространяла информацию об имевшей место связи с Трампом в 2006 году. По версии прокуратуры, потраченные деньги были компенсированы Коэну за счёт Trump Organization, для чего были сфальсифицированы документы компании.

Как отмечают американские СМИ, Трамп стал первым экс-президентом США, против которого были выдвинуты обвинения в совершении уголовного преступления.

Спикер нижней палаты конгресса США республиканец Кевин Маккарти

Gettyimages.ru

© Alex Wong

В Москве комментировать ситуацию вокруг Трампа не стали, назвав это внутренним делом США.

«Не думаю, что это тема для каких-то наших комментариев, это внутриамериканские процессы, которые мы не считаем необходимым как-то комментировать», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Проходимцы и леворадикальные монстры»

Адвокаты Трампа отрицают выдвинутые против него обвинения, считая преследование политическим. При этом юристы бывшего главы государства отмечают, что вероятность сделки Трампа со следствием равна нулю, и заверяют, что политик не будет прятаться в своём имении Мар-а-Лаго после решения жюри присяжных.

Как сообщил адвокат экс-президента Джо Такопина в комментарии телекомпании ABC, Трамп во время явки в суд на следующей неделе заявит о своей невиновности и прибудет туда без наручников, хотя судебная процедура в США предусматривает обратное.

Сам Трамп отреагировал на действия прокуратуры в собственной социальной сети Truth Social, назвав своих оппонентов проходимцами, а США — страной третьего мира.

«Эти проходимцы и леворадикальные монстры только что выдвинули обвинения против 45-го президента Соединённых Штатов Америки и претендента на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году, опережающего остальных с огромным отрывом. Это беспрецедентное нападение на нашу страну, а также продолжающееся нападение на наши некогда свободные и честные выборы. США теперь — страна третьего мира, пребывающая в серьёзном упадке», — написал экс-президент.

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Он также отметил, что не рассчитывает на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке касательно предъявленных ему обвинений.

Помимо Кевина Маккарти, в поддержку Трампа высказались и другие республиканцы. Так, сенатор Тед Круз написал в Twitter: «Сегодня произошло нечто совершенно возмутительное. Трагический день для нашей страны. Соросовский окружной прокурор из числа левых решил воспользоваться своими должностными полномочиями для выдвижения обвинений Дональду Трампу».

Конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц считает преследование Трампа политически мотивированным. А член палаты представителей от штата Нью-Йорк Элиз Стефаник назвала дело в отношении Трампа беспрецедентным вмешательством в избирательный процесс и сравнила происходящее с охотой на ведьм.

В свою очередь, генпрокурор штата Кентукки Дэниел Камерон обвинил инициаторов преследования Трампа в том, что они превращают американскую систему правосудия в политическое оружие. А губернатор Флориды Рон Десантис назвал обстоятельства дела сомнительными и заявил, что не будет помогать в возможном запросе об экстрадиции бывшего президента.

Демократы, со своей стороны, не усматривают в этом деле политической подоплёки и призывают экс-президента защищаться в рамках судебного процесса.

Штурм здания конгресса в 2021 году

AFP

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Кроме того, некоторые представители Демпартии выразили обеспокоенность из-за призывов бывшего главы государства к протестам. Они опасаются повторения событий 6 января 2021 года, когда митинг трампистов перерос в беспорядки и штурм Капитолия.

Стоит отметить, что против Трампа в будущем могут быть выдвинуты и другие обвинения. Как отмечает телеканал CBS, в Джорджии продолжается расследование в его отношении по делу о попытках изменить итоги президентских выборов 2020 года в этом штате.

Помимо этого, по информации CBS, Трамп может стать фигурантом дела о противоправном хранении в своём доме в Мар-а-Лаго секретных документов. Кроме того, в США продолжается расследование обстоятельств беспорядков 6 января 2021-го, которое также может затронуть бизнесмена.

«Холодная гражданская война»

По мнению аналитиков, расследование в отношении Дональда Трампа обусловлено исключительно политическими причинами.

«Этому делу уделяется слишком много времени и внимания. Ни одному прокурору ни в одном штате не дали бы столько денег и ресурсов для ведения такого рода производства. Оппоненты хотят прижать Трампа, накопав как можно больше компромата против него, потому что экс-президент до сих пор очень популярен в США», — сказал в разговоре с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Он также считает, что Трамп вряд ли станет уклоняться от участия в судебном процессе.

«Если Трамп появится в суде, это будет обставлено с большой помпой. Начнётся балаган, но Трамп в таких делах мастер, так что свою роль он сыграет достойно», — уверен Дробницкий.

Дональд Трамп

AFP

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Политолог Малек Дудаков, в свою очередь, считает, что обвинения могут сыграть Трампу на руку.

«В краткосрочной перспективе это даже ему поможет, так как его рейтинги сейчас подросли и он собирает рекордные объёмы пожертвований. Но в долгосрочной перспективе делать прогнозы сложнее, так как это не единственное расследование в отношении Трампа. Его попытаются затаскать по судам, чтобы сорвать предвыборную кампанию», — предположил собеседник RT.

При этом Дмитрий Дробницкий не исключает, что судебное преследование Трампа может усугубить раскол в американском обществе.

«Данная ситуация приведёт к ещё большему обострению внутренней холодной гражданской войны в США. Разделение общества станет ещё более очевидным. Но на рейтингах Трампа всё это сказывается пока что положительно. Каждый американский консерватор воспринимает эту ситуацию как преследование трансгендерами и марксистами борца за свободу. Конечно, обвинительная сторона может воспользоваться грязными козырями в рукаве, но тогда будет соответствующий ответ и от консервативной части населения», — заключил аналитик.