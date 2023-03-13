Высокие ставки: чем банкротство американских банков может грозить США и миру

Клиенты обанкротившихся в США банков получат свои деньги с вкладов в полном объёме, сообщил президент страны Джо Байден. По его словам, руководство рухнувших финорганизаций уволят, а виновных привлекут к ответственности. Также глава Белого дома заверил, что американская банковская система сегодня находится в безопасности. Впрочем, по мнению экс-президента Штатов Дональда Трампа, нынешние события могут быть предвестниками новой Великой депрессии. Менее чем за неделю в стране закрылись сразу три крупных банка и ещё ряд оказались на грани краха, отмечают эксперты. Причинами такой ситуации стали ошибки руководства компаний, а также резкое повышение процентной ставки ФРС для борьбы с инфляцией, уверены аналитики. Теперь, считают специалисты, перед властями США стоит выбор: продолжать попытки обуздать рост цен или начать печатать деньги для поддержки банков.

Власти США намерены разобраться в причинах банкротства нескольких американских банков и привлечь виновных к ответственности. Об этом вечером в понедельник, 13 марта, заявил президент страны Джо Байден.

По его словам, руководство закрывшихся финансовых организаций уволят. При этом все средства на банковских депозитах будут доступны вкладчикам при необходимости, и американские налогоплательщики не понесут никаких потерь из-за сложившейся ситуации, в отличие от инвесторов.

«Инвесторы в этих банках не будут защищены. Они пошли на риск, понимая это. Когда риск не оправдывается, инвесторы теряют свои деньги. Так работает капитализм», — отметил Байден.

Как полагает глава Белого дома, в настоящий момент американская банковская система «находится в безопасности». Впрочем, обратной точки зрения придерживается экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. По его мнению, нынешняя ситуация в банковском секторе может обернуться для страны беспрецедентным по своему масштабу финансовым кризисом.

«Учитывая то, что происходит с нашей экономикой, и звучащие предложения о крупнейшем и тупейшем в истории США повышении налогов, Джо Байден запомнится как Герберт Гувер современности (президент Штатов с 1929 по 1933 год. — RT). У нас будет Великая депрессия — намного крупнее и мощнее, чем та, которая началась в 1929 году. Доказательство — банки уже начинают рушиться», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Выступление Байдена не воодушевило и участников американского фондового рынка. В начале торгов понедельника биржевой индекс S&P 500 Banks Group (отражает динамику стоимости акций крупнейших банков) возобновил пятничное падение и в определённый момент снижался на 8,8% — до 284 пунктов. Значение стало самым низким с ноября 2020 года. Причём стоимость ценных бумаг некоторых кредитных организаций в моменте падала на 20—75%.

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Менее чем за неделю в США закрылись сразу три крупных банка. Речь идёт о Silvergate Bank (в 2022 году активы компании оценивались в $11,4 млрд), Signature Bank ($110,4 млрд), а также Silicon Valley Bank ($209 млрд). Последние две компании входили в топ-30 самых дорогих финансовых организаций страны. Об этом свидетельствуют материалы Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центробанка Соединённых Штатов.

Одной из главных причин наблюдаемых событий стало рекордное повышение учётной ставки ФРС для борьбы с инфляцией. Таким мнением в интервью RT поделился инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«В результате роста процентных ставок банкам стало дороже занимать деньги для обеспечения своей основной деятельности. При этом в последние годы кредитные организации активно вкладывали депозитные средства своих клиентов в государственные облигации. Однако стоимость этих ценных бумаг заметно упала на фоне повышения ставки Федрезервом, и банки столкнулись с ощутимыми убытками», — отметил специалист.

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Такое положение дел спровоцировало панику среди клиентов. По словам аналитиков, вкладчики начали массово снимать деньги с банковских счетов, что лишь усугубило ситуацию для финорганизаций.

«Сначала нехватка средств привела к слишком крупному оттоку капитала из Silvergate — одного из главных банков для криптовалютной индустрии. Компания первой подала сигнал о несостоятельности, а следом за ней вывод денег распространился и на другие банки из сектора венчурных инвестиций (специализируются на вложениях в стартапы. — RT) в лице Silicon Valley Bank и Signature Bank», — рассказал RT аналитик компании «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров.

Кроме того, важную роль сыграло «некачественное управление рисками» в банках, уверена аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. По её словам, например, депозиты SVB отличались высокой чувствительностью к изменению процентных ставок, а порядка 90% вкладов не были застрахованы. При этом руководство организации не принимало никаких мер для избежания возможных проблем, отметила эксперт.

«Банк не хеджировал процентные риски, что может быть связано с отсутствием корректного риск-менеджмента. Директор по управлению рисками SVB покинул пост ещё в апреле 2022 года, тогда как замена не была обеспечена в течение восьми месяцев», — отметила собеседница RT.

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По мнению Сергея Суверова, нынешние события могут спровоцировать цепную реакцию, особенно среди средних банков, которые не входят в число системообразующих и не получают значительную государственную поддержку. Аналогичной точки зрения придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Банкротство Silicon Valley Bank стало крупнейшим с 2008 года, это факт. При этом сейчас сразу у трёх банков в Штатах обнаружились серьёзные проблемы, а под угрозой банкротства находится ещё десяток финорганизаций. Более того, в США уже появились чёрные списки банков, которые также могут рухнуть. В этих перечнях сейчас порядка 20 позиций», — отметил Деев в беседе с RT.

Как рассказал Алексей Фёдоров, ещё в конце прошлой недели Федеральное агентство по страхованию вкладов в США (FDIC) ввело внешнее управление в обанкротившихся финансовых организациях. Позже ведомство вместе с ФРС и Минфином Штатов анонсировали ряд мер по предотвращению дальнейшего распространения банковского кризиса.

«Клиентам обанкротившихся банков было гарантировано полное возвращение вкладов. Также, что гораздо важнее, была запущена новая программа банковского срочного кредитования, которая предполагает предоставление средств под залог качественных активов по номинальной, а не более низкой текущей рыночной цене. Таким образом американские власти пытаются купировать банковский кризис, который ими же и был спровоцирован», — добавил специалист.

AP

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Причём, как подчеркнул аналитик, исправление собственных ошибок американским руководством в очередной раз сведётся к эмиссии новых денег. Похожую точку зрения в понедельник выразила и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Разъяснить, как американские власти будут «поддерживать устойчивость банковской системы», может каждый ребёнок: бумагой и краской. Напечатают ещё больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут ещё больше проблем в мире», — написала Захарова в Telegram.

Корень проблем

Отметим, что ещё в 2021 году на фоне последствий пандемии COVID-19 в США начала стабильно расти инфляция. Тогда карантинные ограничения привели к перебоям с поставками целого ряда продукции, что в итоге обернулось взлётом цен. Одновременно для поддержки экономики ФРС напечатала значительное количество денег, которые не были в достаточном объёме обеспечены товарами.

Ситуация усугубилась в 2022 году после введения Вашингтоном санкций против Москвы. В частности, запрет на поставки энергосырья из России привёл к дефициту топлива в США и, как следствие, резкому удорожанию горючего, а также ряда других товаров. На этом фоне уже в середине года инфляция в Штатах впервые более чем за 40 лет поднималась до 9,1%, свидетельствуют данные американского Министерства труда.

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В попытках обуздать рекордный рост цен США пришлось задействовать свои стратегические запасы нефти, которые к настоящему времени уже опустели почти наполовину. В свою очередь, ФРС была вынуждена резко ужесточить денежно-кредитную политику (ДКП). Так, за последний год Федрезерв уже восемь раз повысил свою процентную ставку (с 0—0,25 до 4,5—4,75%) и довёл её до самого высокого уровня за последние 16 лет.

Традиционно ужесточение монетарной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с ростом цен. За счёт повышения процентных ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, что оказывает давление на инфляцию.

Так, в результате действий ФРС уже к февралю 2023 года инфляция в Штатах замедлилась до 6,4%, однако значение оказалось несколько хуже экспертных прогнозов (6,2%). Более того, нынешние темпы роста потребительских цен в стране по-прежнему в несколько раз превышают целевую отметку Федрезерва 2%.

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В этой связи американский регулятор намеревался и дальше поднимать процентную ставку. Впрочем, теперь дальнейшее ужесточение ДКП может ещё больше навредить банковскому сектору, не исключают аналитики.

«Проблема в том, что ФРС так и не успела вернуть инфляцию к цели. Поэтому сейчас перед Федрезервом стоит выбор: останавливать повышение ставки и спасать банковскую систему, жертвуя экономикой, или продолжать повышать ставку и снижать инфляцию, спасая экономику, но жертвуя банковским сектором. Парадокс заключается в том, что оба сценария могут вылиться в циклический кризис», — предположил Алексей Фёдоров.

Тем не менее нынешняя ситуация пока не похожа на события 2008 года, отмечает Сергей Суверов. По его словам, в настоящий момент в Штатах нет рисков на ипотечном рынке, как было перед предыдущим кризисом.

«Многое, конечно, будет зависеть от действий американских властей. Если ответ будет быстрым и объективным, то проблему можно решить и избежать эффекта домино. Однако сложно сказать, что именно будет делать ФРС», — отметил Суверов.

По его мнению, если принимаемые Федрезервом меры окажутся неэффективными, то возможно наступление банковского кризиса, который позже перерастёт в полноценный финансовый. В этом случае, как полагает Алексей Фёдоров, речь уже может идти о повторении событий 2008—2009 годов, что станет «плохой новостью» для мировой экономики.