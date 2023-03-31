Губернатор Десантис: Флорида не будет помогать в возможном запросе об экстрадиции Трампа
Об этом Десантис написал в Twitter.
Как отметил губернатор, прокурор Манхэттена Элвин Брэгг преступает закон с целью нападения на политического оппонента.
«Флорида не будет помогать в запросе об экстрадиции, учитывая сомнительные обстоятельства», — подчеркнул Десантис.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.
Трамп заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.
Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила о необходимости объявить импичмент президенту США Джо Байдену.