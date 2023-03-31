Губернатор Десантис: Флорида не будет помогать в возможном запросе об экстрадиции Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что власти штата не будут содействовать в возможном запросе об экстрадиции бывшего президента США Дональда Трампа, учитывая сомнительные обстоятельства дела.

Об этом Десантис написал в Twitter.

Как отметил губернатор, прокурор Манхэттена Элвин Брэгг преступает закон с целью нападения на политического оппонента.

«Флорида не будет помогать в запросе об экстрадиции, учитывая сомнительные обстоятельства», — подчеркнул Десантис.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Трамп заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила о необходимости объявить импичмент президенту США Джо Байдену.