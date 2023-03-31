Губернатор Десантис: Флорида не будет помогать в возможном запросе об экстрадиции Трампа

Короткая ссылка
Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что власти штата не будут содействовать в возможном запросе об экстрадиции бывшего президента США Дональда Трампа, учитывая сомнительные обстоятельства дела.

Об этом Десантис написал в Twitter.

Как отметил губернатор, прокурор Манхэттена Элвин Брэгг преступает закон с целью нападения на политического оппонента.

«Флорида не будет помогать в запросе об экстрадиции, учитывая сомнительные обстоятельства», — подчеркнул Десантис.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Трамп заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила о необходимости объявить импичмент президенту США Джо Байдену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить