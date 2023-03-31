Трамп назвал обвинения против него политическим преследованием и вмешательством в выборы
«Это политическое преследование и вмешательство в выборы на высочайшем уровне в истории», — приводит заявление Трампа РИА Новости.
Кроме того, экс-президент в своём заявлении раскритиковал прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.
Трамп подчеркнул, что Брэгг «делает грязную работу» в интересах американского лидера Джо Байдена вместо борьбы с различными преступлениями в Нью-Йорке, такими как убийства и нападения.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.