Прокуратура Нью-Йорка связалась с защитой Трампа по вопросу предъявления ему обвинений
Об этом говорится в заявлении прокуратуры.
«Сегодня вечером мы связались с адвокатом господина Трампа», — говорится в сообщении.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.
Трамп заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.
Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила о необходимости объявить импичмент президенту США Джо Байдену.