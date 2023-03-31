Прокуратура Нью-Йорка связалась с защитой Трампа по вопросу предъявления ему обвинений

Прокуратура Манхэттена в Нью-Йорке связалась с командой юристов бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры.

«Сегодня вечером мы связались с адвокатом господина Трампа», — говорится в сообщении.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Трамп заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила о необходимости объявить импичмент президенту США Джо Байдену.