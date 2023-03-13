«Злоупотребление правосудием»: почему в конгрессе возмутились содержанием задержанных участников штурма Капитолия

Представители нижней палаты конгресса США заявили, что ещё ни одна группа лиц не подвергалась «столь вопиющему» нарушению своих конституционных прав, как участники штурма Капитолия, которых до суда содержат под стражей в СИЗО округа Колумбия. Конгрессмены намерены заняться расследованием этого вопроса и обеспечить привлечение к ответственности задержанных «там, где это положено». По данным законодателей, обвиняемые ещё не были осуждены, но им не разрешают видеться со своими семьями, адвокатами, кормят едой с химикатами и не оказывают медицинскую помощь. Ранее Минюст США сообщил о почти 1 тыс. задержанных по этому делу. Как отмечают эксперты, информация конгрессменов в очередной раз подтверждает, что американская пенитенциарная система является «одной из наиболее репрессивных в мире».

Американская конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин в своём Telegram-канале заявила, что ещё ни одна группа лиц не сталкивалась с таким нарушением прав, как подозреваемые в США, проходящие по делу о штурме Капитолия.

«Ещё ни одна группа людей не подвергалась столь вопиющему нарушению своих конституционных прав, как не совершавшие никакого насилия участники событий 6 января (2021 года. — RT), которых до суда содержат под стражей в СИЗО округа Колумбия. Комитет палаты представителей по надзору займётся расследованием по вопросу нарушения и попрания основных прав человека и обеспечит привлечение к ответственности там, где это положено», — заявила Грин.

Напомним, 6 января 2021 года митинг, организованный сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа против ратификации результатов президентских выборов, в которых победа была отдана демократу Джо Байдену, перерос в штурм Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек, пострадали более 50 правоохранителей. Избранный глава Белого дома обвинил Трампа в поощрении штурма Капитолия, заявив, что с участниками беспорядков следует поступать как с «внутренними террористами». Демократы в конгрессе США также возложили ответственность за случившееся на Трампа, потребовав его импичмента, однако добиться этого им не удалось.

Разбирательства вокруг штурма Капитолия ведутся до сих пор, по этому делу уже вынесен ряд приговоров, в частности о лишении свободы на десять лет.

Грин также приложила к своему посту в Telegram ссылку на материал американской газеты The Washington Times, в котором говорится, что она и её коллега, председатель комитета по надзору и подотчётности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер, направили письмо мэру округа Колумбия Мюриел Баузер. В письме они изложили «множество обвинений в издевательствах» в отношении участников событий 6 января, содержащихся в СИЗО этого региона. Как пишут журналисты, Грин и Комер запросили у мэра организацию визита делегации конгресса, чтобы осмотреть места содержания под стражей.

«Согласно свидетельствам очевидцев, рассказавших об условиях пребывания в местах содержания под стражей округа Колумбия, — особенно в том, что касается отношения к арестованным участникам событий 6 января, — там царят отчаяние и безысходность и совершается вопиющее злоупотребление правосудием. Ни к одному заключённому в Соединённых Штатах не должно быть такого отношения», — говорится в письме конгрессменов.

По данным законодателей, обвиняемые ещё не были осуждены, но им не разрешают видеться со своими семьями, адвокатами, кормят едой с химикатами и не оказывают медицинскую помощь.

В документе также отмечается, что к арестованным, не имеющим отношения к штурму Капитолия, сотрудники СИЗО относятся лучше.

Газета The Washington Times получила комментарий от мэрии, в котором говорится, что письмо конгрессменов получено, администрация округа Колумбия изучит его, а также даст «соответствующий ответ».

Ранее, 6 марта, американское Министерство юстиции опубликовало на своём сайте пресс-релиз, в котором сообщалось, что по делу о штурме Капитолия было задержано около 1 тыс. человек.

Минюст США

AP

© Patrick Semansky

«Всё так же под руководством прокуратуры США по округу Колумбия и вашингтонского отделения ФБР с невиданной оперативностью и размахом продолжаются следственные мероприятия и разбирательства в отношении лиц, ответственных за нападение (на Капитолий. — RT). Решимость Министерства юстиции привлечь к ответу тех, кто совершил преступления 6 января 2021 года, не ослабла и не ослабнет», — отмечается в сообщении ведомства.

Представители Минюста США подчеркнули, что часть судебных разбирательств уже состоялась и вынесены приговоры по делам порядка 420 лиц, которым были предъявлены обвинения на федеральном уровне «за преступные действия, совершённые ими» 6 января 2021 года. При этом около 220 человек приговорены к лишению свободы «на тот или иной срок».

«Оказать давление»

Напомним, что фигурантом дела о штурме Капитолия является и сам Дональд Трамп. В конгрессе была создана специальная комиссия, призванная определить степень вовлечённости бывшего главы Белого дома в события 6 января, а также было ли произошедшее попыткой госпереворота. В декабре 2022 года комиссия обнародовала итоговый доклад, включающий рекомендации Минюсту США инициировать уголовное преследование Трампа по обвинениям в подстрекательстве к мятежу.

Как говорится в документе, «основной причиной» штурма Капитолия «был один человек» — 45-й президент США, без которого, по версии комиссии, ничего бы не произошло. Кроме того, в докладе содержится рекомендация запретить Трампу впредь занимать должность президента.

Напомним, 16 ноября 2022 года Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2024 году. Сам экс-президент считает, что, инициируя расследование о его роли в событиях 6 января, демократы хотят помешать ему вести предвыборную кампанию. Об ангажированности комиссии, действующей против Трампа, сообщали и американские СМИ. По их данным, в состав комиссии входят семь демократов и «два республиканца-антитрамписта».

Как отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, представители Демпартии и противники Трампа стремятся активно расследовать дело о событиях 6 января, чтобы на основании полученных данных не допустить бывшего главу Белого дома к участию в выборах.

«Республиканцы, выступающие на стороне Трампа, в свою очередь, будут максимально освещать факты нарушения прав человека по отношению к заключённым, проходящим по делу о штурме Капитолия, и добиваться справедливости. При этом факты «злоупотребления правосудием», о которых рассказывают Грин и Комер, могут использоваться республиканцами в предвыборной кампании против Байдена», — сказал эксперт в беседе с RT.

По мнению Рогулёва, учитывая информацию американских конгрессменов, можно сделать вывод, что заключённых по делу о штурме Капитолия намеренно притесняют в американских СИЗО.

«Ни для кого не секрет, что американская пенитенциарная система — это далеко не санаторий. Однако в отношении подозреваемых по «делу 6 января», судя по сообщениям членов американского конгресса, создаются особенно жёсткие условия, чтобы таким образом оказать на них давление и вынудить принять предъявляемые им обвинения», — заявил аналитик.

«Грубые нарушения прав человека»

В свою очередь, как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии RT, сведения, предоставленные Грин и Комером о содержании обвиняемых по делу о событиях 6 января, в очередной раз подтверждают, что американская пенитенциарная система является «одной из наиболее репрессивных в мире».

«Несмотря на то что условия содержания в американских тюрьмах и так далеки от идеальных, на этом фоне мы видим грубые нарушения прав человека в отношении лиц, которые выражали свою политическую позицию. По сути, многие участники событий 6 января — политические заключённые. Даже недавнее сообщение Минюста США говорит о том, что Белый дом очень пристрастно относится к тем, кто штурмовал Капитолий. При этом администрация Байдена активно поддерживает тех, кто выступает против неугодных Вашингтону действующих властей в других странах, например в Грузии», — напомнил аналитик.

По словам Шаповалова, притесняя участников акции 6 января, демократический истеблишмент США хочет преподать урок всем политическим активистам, которые попытаются усомниться в действиях американской администрации.

«Однако республиканцы будут активно этому противостоять, в частности в условиях усиливающейся межпартийной борьбы перед президентскими выборами, параллельно используя это как элемент борьбы с Демпартией. Республиканцы будут активно продвигать эту тему, требовать расследования, а также вполне обоснованно обвинять демократов в нарушении прав человека», — считает аналитик.

Заседание нижней палаты конгресса США

AFP

© OLIVIER DOULIERY

При этом Шаповалов полагает, что, если демократы останутся у власти после президентских выборов 2024 года, надежда на улучшение условий содержания под стражей участников штурма Капитолия «просто умрёт».

«Только если к власти придёт президент-республиканец, можно рассчитывать на некоторое смягчение политики по этому направлению. И то только если состав судебной власти изменится в пользу Республиканской партии», — заключил эксперт.