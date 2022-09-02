Экс-офицера полиции Нью-Йорка приговорили к десяти годам тюрьмы за штурм Капитолия
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В материале Associated Press отмечается, что тюремный срок Вебстера является самым длительным среди почти 250 человек, которые также обвиняются в беспорядках.
При этом в суде отклонили заявление Вебстера о том, что он использовал металлический флагшток в целях самообороны.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден раскритиковал республиканцев, которые отказались осудить нападение на конгресс США 6 января 2021 года.
Телеканал CNN сообщал, что полиция отстранила от службы двух сотрудников, оказывающих поддержку ворвавшимся в Капитолий.
6 января 2021 года в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего президента Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.