Экс-офицера полиции Нью-Йорка приговорили к десяти годам тюрьмы за штурм Капитолия

Отставной офицер полиции Нью-Йорка Томас Вебстер приговорён к десяти годам тюремного заключения за штурм здания конгресса США и нападение на одного из полицейских с металлическим флагштоком 6 января 2021 года.

В материале Associated Press отмечается, что тюремный срок Вебстера является самым длительным среди почти 250 человек, которые также обвиняются в беспорядках.

При этом в суде отклонили заявление Вебстера о том, что он использовал металлический флагшток в целях самообороны.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден раскритиковал республиканцев, которые отказались осудить нападение на конгресс США 6 января 2021 года.

Телеканал CNN сообщал, что полиция отстранила от службы двух сотрудников, оказывающих поддержку ворвавшимся в Капитолий.

6 января 2021 года в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего президента Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.