AP: Байден раскритиковал республиканцев, выступающих против ФБР из-за обысков у Трампа

Президент США Джо Байден выступил с резкой критикой республиканцев, поддерживающих Дональда Трампа, которые отказались осудить нападение на Капитолий 6 января 2021 года и теперь «нацелились на ФБР» из-за обысков в резиденции Трампа.

Как сообщает Associated Press, в преддверии ноябрьских промежуточных выборов Байден пытается изобразить демократов как партию, поддерживающую правоохранительные органы.

В материале говорится, что некоторые республиканцы призвали лишить ФБР финансирования после того, как оно выдало ордер на обыск в резиденции Трампа.

«Отвратительно видеть новые нападения на ФБР, угрожающие жизни сотрудников правоохранительных органов и их семей, за то, что они просто исполняют закон и выполняют свою работу», — заявил Байден.

Президент США также добавил, что он выступает против прекращения финансирования полиции и ФБР.

Издание Politico сообщало, что ФБР расследует в отношении Трампа дело на предмет потенциального нарушения закона о шпионаже. Именно с этим связаны обыски в его имении Мар-а-Лаго.

Ранее сообщалось, что полиция Капитолия отстранила двух сотрудников, один из которых надел бейсболку с надписью MAGA и оказывал поддержку ворвавшимся в здание Конгресса США 6 января 2021 года.