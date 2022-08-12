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ФБР расследует возможное нарушение Трампом закона о шпионаже

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ФБР расследует возможное нарушение экс-президентом США Дональдом Трампом закона о шпионаже.
ФБР расследует возможное нарушение Трампом закона о шпионаже
  • AP

Об этом сообщает Politico со ссылкой на ордер.

Документ на обыск, изученный изданием, указывает на то, что ФБР расследует в отношении Трампа дело на предмет потенциального нарушения закона о шпионаже. Именно с этим связаны обыски в его имении Мар-а-Лаго.

Уточняется, что если Трампа привлекут по данному закону, то это может привести как к штрафу, так и к тюремному заключению.

Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.

По мнению бывшего президента США, обыск, который он назвал нападением «радикальных левых демократов», связан с их желанием не допустить его участия в выборах президента в 2024 году.

Трамп также рассказал, что во время проведения обыска агенты ФБР попросили всех покинуть помещение.

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