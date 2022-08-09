Трамп заявил о проведении обыска в его имении Мар-а-Лаго агентами ФБР

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.

«Наша страна переживает тёмные времена, мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго... на данный момент в осаде, обысканный и занятый большой группой агентов ФБР», — написал он в своих соцсетях. Его слова приводит РИА Новости.

Бывший американский лидер подчеркнул, что о проведении обыска его заранее не уведомили.

По его мнению, обыск, который он назвал нападением «радикальных левых демократов», связан с их нежеланием участия Трампа в выборах президента в 2024 году.

Трамп отметил, что демократы «готовы на всё», чтобы остановить республиканцев в ходе предстоящих выборов.

Ранее Newsweek сообщал, что демократы в США могут понести большие потери в конгрессе по результатам промежуточных выборов, что создаст риск импичмента для главы государства Джо Байдена.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность выдвижения на пост президента от республиканцев на выборах 2024 года.

В марте прошлого года экс-лидер США Дональд Трамп не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, а бывший госсекретарь Хиллари Клинтон исключила для себя такую возможность.