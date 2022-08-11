военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экс-президент США Трамп прокомментировал проведённые в его имении обыски

Короткая ссылка
Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал проведённые агентами Федерального бюро расследования (ФБР) обыски в его имении Мар-а-Лаго.

«ФБР и другие федеральные служащие не позволяли никому, включая моих адвокатов, приближаться к местам, которые обыскивались или иным образом осматривались во время рейда в Мар-а-Лаго», — написал он в Telegram.

Трамп рассказал, что агенты ФБР попросили всех покинуть помещение, и задался вопросом, почему они «столь упорно настаивали на том, чтобы никто не наблюдал за ними и все ушли».

Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.

По его мнению, обыск, который он назвал нападением «радикальных левых демократов», связан с их желанием не допустить участия Трампа в выборах президента в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить