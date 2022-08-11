Экс-президент США Трамп прокомментировал проведённые в его имении обыски
«ФБР и другие федеральные служащие не позволяли никому, включая моих адвокатов, приближаться к местам, которые обыскивались или иным образом осматривались во время рейда в Мар-а-Лаго», — написал он в Telegram.
Трамп рассказал, что агенты ФБР попросили всех покинуть помещение, и задался вопросом, почему они «столь упорно настаивали на том, чтобы никто не наблюдал за ними и все ушли».
Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.
По его мнению, обыск, который он назвал нападением «радикальных левых демократов», связан с их желанием не допустить участия Трампа в выборах президента в 2024 году.