CNN: Полиция Капитолия отстранила двух сотрудников от работы

Полиция Капитолия временно отстранила от службы двух сотрудников, которые во время беспорядков в Конгрессе США оказывали поддержку ворвавшимся в здание, сообщает CNN.

«Отстранены были два человека. Один — это сотрудник полиции, делавший селфи, а второй — сотрудник, который надел бейсболку с надписью MAGA и начал помогать некоторым людям проходить», — заявил член Палаты представителей Конгресса Тим Райан.

Он отметил, что «исполняющий обязанности главы полиции (Капитолия) решил, что это можно квалифицировать как причину для немедленного отстранения».

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего президента Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.