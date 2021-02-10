NYT: в Джорджии расследуют «попытки» Трампа отменить итоги выборов

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В американском штате Джорджия прокуроры открыли уголовное расследование по факту предполагаемых «попыток» президента США Дональда Трампа добиться изменения итогов выборов в этом штате.
NYT: в Джорджии расследуют «попытки» Трампа отменить итоги выборов
  • Reuters

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источник.

По данным источника, прокурор округа Фултон Фани Уиллис направил письмо секретарю штата республиканцу Брэду Раффенспергеру и другим чиновникам с просьбой сохранить документы, связанные со звонком Трампа Раффенсперегеру, в ходе которого бывший американский лидер якобы пытался добиться отмены итогов выборов в штате.

Ранее сообщалось, что во время выборов президента США выборщики штата Джорджия отдали все свои голоса за Джо Байдена.

22 декабря 2020 года в Белом доме сообщали, что Трамп обсудил с некоторыми членами конгресса США борьбу с «мошенничеством» в ходе американских президентских выборов.

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