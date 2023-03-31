Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не рассчитывает на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке относительно предъявленных ему обвинений.

Об этом, как пишет РИА Новости, политик написал в своих соцсетях.

«Они знают, что я не смогу получить справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке», — подчеркнул он.

Трамп добавил, что предъявленные ему обвинения можно назвать «фейковыми, коррумпированными и позорными».

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена в Нью-Йорке связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений

Трамп, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.