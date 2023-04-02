Fox: преследование Трампа лишний раз подтверждает, что США превратились в страну третьего мира

Из-за засилья наркоманов, бездомных и опасных преступников на улицах крупных городов Америка всё больше напоминает слаборазвитое государство. Более того, судебный процесс в отношении экс-президента Дональда Трампа, активно раскручиваемый демократами по лекалам авторитарных режимов, лишь усиливает это сходство, считает ведущий Fox Business Стюарт Варни.

Представьте на минуту, что вы турист, впервые приехавший в Америку. Вы приземляетесь, скажем, в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско или Филадельфии. Что вы видите, когда въезжаете на такси в город? Страну третьего мира.

Бездомные живут в грязных палаточных городках. Вам приходится быть настороже из-за жестоких преступников. И повсюду вас окружают наркотики, будь то запах марихуаны или фентаниловый наркоман, лежащий без сознания на тротуаре.

А потом — хо-хо! — вы включаете новости и что вы видите? Против бывшего президента выдвигает обвинение окружной прокурор, который ненавидит Трампа и манипулирует законом, чтобы разобраться с политическим оппонентом. Опять же, эта ситуация прямиком из третьего мира. В авторитарных странах бывшего лидера арестовывают, чтобы навсегда лишить его или её власти. Именно это сейчас происходит.

Хорошенько подумайте об этом, пожалуйста. Если судебное разбирательство будет, то оно, скорее всего, состоится, как только начнутся праймериз и дебаты. Представьте себе это. В судах Нью-Йорка запрещено вести видеосъёмку, но демократам хотелось бы увидеть Трампа по телевизору на скамье подсудимых. Они попросят судью разрешить трансляцию слушания в лучшее эфирное время.

А будет ли это судебное разбирательство по делу Трампа, вне зависимости от того, станут ли его транслировать или нет, справедливым? Серьёзно? Вы действительно думаете, что он получит справедливый приговор в городе, где 85 процентов проголосовали против него.

Вся эта затея — преднамеренный отвлекающий манёвр. Безумные ненавистники Трампа получают возможность выступать с обличительными речами, а демократы — отвлечь внимание от хронических неудач Байдена.

Тот третий мир, который видят туристы, приехав в нашу страну, — результат политики Байдена. Вместо того чтобы отстоять эти неудачи, они хотят участвовать в гонке с обвинённым Дональдом Трампом. Создан прецедент. Какой позор, что мы берём пример с каких-нибудь диктатур третьего мира.

Дата публикации 31 марта 2023 года.