Fox News: «мрачный день для Америки» — демократы навешивают клеймо преступников на Трампа и 74 миллиона американцев, проголосовавших за него

Дата, когда Трампу были официально предъявлены обвинения, войдёт в историю как мрачный день для Америки, заявил ведущий Fox News Джесси Уоттерс. Это первый в истории США случай, когда такое происходит с бывшим главой государства. По словам Уоттерса, таким образом демократы навешивают клеймо преступников не только на Трампа, но и на 74 миллиона человек, голосовавших за него на президентских выборах.

Срочная новость на канале Fox News. Впервые в американской истории бывшему президенту предъявлены обвинения. Этот день войдёт в историю как мрачный день для Америки. Окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг предъявил обвинения Трампу за частный гражданско-правовой договор, заключённый с женщиной семь лет назад.



Главные свидетели Брэгга — Майкл Коэн, осуждённый преступник и лишённый лицензии адвокат, и Сторми Дэниелс, порноактриса, которая выпрашивала деньги за молчание и работала с Майклом Авенатти, ещё одним осуждённым преступником, который, так уж получилось, заставлял женщин ложно обвинять Бретта Кавано* в противоправном сексуальном поведении.



Так в чём же состоит преступление? В том, что адвокат урегулировал гражданское дело с женщиной? А сколько гражданских дел с женщинами урегулировал Билл Клинтон? А сколько гражданских дел с женщинами урегулировали члены конгресса?



Демократы и СМИ нам сказали, что ваша частная жизнь — это ваша частная жизнь. Всё было по обоюдному согласию. Теперь внезапно обоюдное согласие — это преступление. И они в прямом смысле этого слова привлекают президента к суду за секс. За секс, который Дональд Трамп отрицает, утверждая, что у него вымогали деньги.



Левые говорят, что хотят, чтобы правительство не лезло в постельные дела. Но они только что выбили ногой дверь в спальню. Это просчитанный шаг. Как вы думаете, Дональду Трампу выдвинули бы обвинения, если бы он не баллотировался в президенты?



У Трампа были хорошие рейтинги. А сейчас в арсенале у демократов будет самое известное фото всех времён — фотография Трампа под арестом. Она будет на рекламных щитах, футболках, в предвыборной рекламе — всюду, куда вы ни посмотрите в ближайшие два года.



Эта фотография будет на передовицах всех газет, на всех каналах и на всех кабельных шоу. Демократы клеймят преступником Трампа, а также 74 миллиона человек, проголосовавших за него.



По их мнению, фотография Трампа под арестом вас напугает. Они неправы. Это зажжёт огонь внутри любого рационально мыслящего американца. Бывшему президенту, крупнейшей политической угрозе нынешнему президенту и оппоненту последнего, предъявил обвинения демократ.



Президент Трамп опубликовал заявление, в котором говорится следующее, цитирую: «С того самого момента, когда спустился по золотому эскалатору в небоскрёбе Trump Tower, и ещё до того, как принёс присягу в качестве вашего президента Соединённых Штатов, радикально левые демократы, враги трудолюбивых мужчин и женщин нашей страны, устроили охоту на ведьм, чтобы разрушить движение «Вернём Америке былое величие». Демократы лгали, обманывали и воровали, будучи одержимы попытками «достать Трампа», но теперь они совершили немыслимое, предъявив обвинения совершенно невиновному человеку в качестве акта вопиющего вмешательства в выборы. Районный прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, которого выбрал и финансировал Джордж Сорос, — это позор. Вместо того чтобы останавливать беспрецедентную волну преступлений, захлестнувшую город Нью-Йорк, он выполняет грязную работу Джо Байдена, игнорируя убийства, кражи со взломом и нападения, на которых он должен быть сосредоточен. Вот как Брэгг расходует своё время».



Дата публикации 31 марта 2023 года.



* Ныне судья Верховного суда США (прим. ИноТВ).