NBC: Трамп предупредил, что его судебное преследование грозит «смертью и разрушениями»
ДЖО ФРАЙЕР, ведущий NBC: Дональд Трамп говорит, что если большое жюри Нью-Йорка решит предъявить ему обвинение по делу, связанному с выплатой денег за молчание (актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. — ИноТВ), то потенциально могут произойти «смерть и разрушения».
ВИКИ НГУЕН, ведущая NBC: Бывший президент опубликовал предупреждение в социальных сетях сегодня во втором часу ночи. Источники сообщают NBC News, что большое жюри по этому делу должно собраться снова в понедельник.
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