Fox: весь мир понимает, что фальшивый суд над Трампом — попытка вывести его из президентской гонки

Оппоненты не хотят, чтобы Дональд Трамп переизбрался в следующем году, и поэтому стремятся посадить его за решетку по надуманному поводу. Более того, за ситуацией с изумлением наблюдают за рубежом и прекрасно осознают суть происходящего, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон.

Что ж, сегодня должны были состояться слушания большого жюри по поводу денег за молчание, которые ещё в 2016 году Трамп якобы выплатил через своего адвоката Майкла Коэна (актрисе фильмов для взрослых. — ИноТВ) Сторми Дэниелс. Это считается преступлением, но таковым не является.

В любом случае эти разбирательства внезапно отменили, и мы не знаем почему. Но сегодня Daily Mail обнаружила письмо адвоката Майкла Коэна от 2018 года, в котором утверждалось, что Дональд Трамп не возместил Коэну деньги, и это, разумеется, рушит всё дело.

И, как вы можете себе представить, многие другие страны наблюдают за всем происходящим с большим изумлением. Вот, например, послушайте внимательно, что говорит президент Мексики.

АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Президент Трамп — экс-президент Трамп — заявляет, что сегодня его собираются арестовать по делу, которое, по словам адвокатов, якобы имеет эротический подтекст. И его собираются взять под стражу. Если это произойдёт, то весь мир знает причину, потому что мы не простаки. Это делается, чтобы он не появился в бюллетенях. И я говорю так потому, что, судя по всему, эти обвинения в преступлении выдвигаются, потому что они (противники Трампа. — ИноТВ) не хотят, чтобы он стал кандидатом.

Все говорят, что АМЛО сумасшедший — мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть этого, — но в данном случае он абсолютно прав. И для остального мира совершенно очевидно, что они не хотят, чтобы этот парень оказался в избирательных бюллетенях через год. И поэтому они устраняют его с помощью фальшивого преступления.

Дата выхода в эфир 22 марта 2023 года.