Guardian: после новостей об угрозе ареста за Трампа вступились и соратники, и конкуренты

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение, что, по имеющейся у него информации, ему может грозить арест, пишет The Guardian. Дело касается заявлений, будто во время предвыборной кампании 2016 года актриса, с которой у женатого Трампа якобы была связь, получила большую сумму за своё молчание. Многие американские политики Трампа в этой ситуации поддержали.

Соратники президента США Дональда Трампа по Республиканской партии, в том числе его потенциальные конкуренты при выдвижении на пост президента на выборах 2024 года, бросились на его защиту, когда он заявил, что скоро его арестуют, пишет The Guardian.

В субботу Дональд Трамп опубликовал сообщение: «С большим отрывом главный кандидат от республиканцев и бывший президент Соединённых Штатов Америки будет арестован в будущий вторник». Этот арест может быть связан с обвинением по уголовному делу о выплате денег за молчание звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Впрочем, пока никакой официальной информации об аресте не поступало. При этом представители Трампа отмечали, что его заявление было основано на сообщениях СМИ, а не на какой-либо фактической информации от прокуратуры.

«Идея предъявить обвинение бывшему президенту США вызывает у меня глубокую тревогу, как и у десятков миллионов американцев», — сказал на это бывший вице-президент Майк Пенс, который, вероятно, тоже будет баллотироваться в президенты США.

Конкуренты Трампа теперь оказались в сложном положении. Им нужно перетянуть к себе сторонников бывшего президента, но при этом приходится мириться с тем фактом, что он остаётся самой популярной фигурой в Республиканской партии.

Среди тех, кто встал на защиту Трампа, был и спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Он заявил, что обвинение станет «возмутительным злоупотреблением властью со стороны радикального окружного прокурора, который позволяет жестоким преступникам уйти, пока он политически мстит» Трампу. Маккарти сказал, что поручит соответствующим комитетам расследовать, «не используются ли федеральные средства для подрыва нашей демократии через вмешательство в выборы с политически мотивированным преследованием».

Предшественница Маккарти на посту спикера демократ Нэнси Пелоси, наоборот, обвинила Трампа в безрассудности: «Он делает это, чтобы оставаться в новостях и разжигать волнения среди своих сторонников». Дело в том, что в своём сообщении Трамп открыто призвал своих сторонников к протестам.

Дело Сторми Дэниелс неожиданно вышло на поверхность в январе этого года. Окружной прокурор Манхэттена вдруг решил собрать большую комиссию для заслушивания доказательств по делу, в соответствии с которым актриса якобы имела сексуальную связь с уже женатым Трампом в 2006 году, а в 2016 году ей якобы заплатили $130 тыс., чтобы она её не обнародовала. Но обвинять Трампа суд может не в неверности, а возможно, в фальсификации деловых документов, связанных с этим фактом, и далее в незаконном финансировании избирательной кампании.

Однако эксперт, с которым пообщались журналисты издания, отмечает, что в таком случае прокуратуре нужно будет доказать, что у Трампа было намерение обмануть власти, когда его помощники учитывали эти платежи как судебные расходы. Но любое такое дело будет весьма запутанным, предупреждает юрист.

Трамп также заявил, что продолжит свою президентскую кампанию, даже если ему будет предъявлено обвинение. Автор статьи в The Guardian напоминает, что год назад, когда в клубе Трампа проходили обыски в связи с расследованием его обращения с секретными документами, он получил аналогичную поддержку. Эта история тогда благоприятно сказалась на сборе средств.

Новое расследование Трамп назвал «охотой на ведьм» и сказал, что оно поможет ему в гонке за пост президента. С этим согласен и сенатор Линдси Грэм, давний союзник Трампа: «Прокурор Нью-Йорка скорее содействовал тому, чтобы Дональд Трамп победил на выборах».