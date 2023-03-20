Fox News: США рискуют превратиться в полицейское государство и обвинения в адрес Трампа — лучший тому пример

Соединённые Штаты активно движутся к тому, чтобы стать полицейским государством, где вместо того, чтобы расследовать преступления, ищут, в чём можно было бы обвинить неугодного человека, сообщает бывший сотрудник Секретной службы США, корреспондент Fox News Дэн Бонджино. Так, прокуратура Манхэттена сейчас ищет причину, чтобы предъявить обвинения бывшему президенту Дональду Трампу и арестовать его.

Я неоднократно предупреждал вас на этом шоу, что, к сожалению, конституционная республика умирает медленной и мучительной смертью, а на её место приходит полицейское государство. Власть всегда ищет вакуум. И сейчас у нас есть этот вакуум.

Если вы сегодня не видели новости — президент Трамп написал в социальной сети Truth Social, что его могут арестовать на этой неделе. Сейчас есть некоторые споры относительно того, произойдёт ли это. Похоже, он всё же немного отступился от своих слов. Но нет никаких сомнений в том, что офис окружного прокурора Манхэттена ищет причину, чтобы предъявить обвинение Трампу и арестовать его. Они, весьма вероятно, могут так и сделать на этой неделе или в будущем.

Ни на одной передаче так громко не предупреждали о нависшей над верховенством права угрозе и скором установлении полицейского государства. Прямо на ваших глазах сейчас это стучится в нашу дверь. И это самый лучший тому пример: эта гнусность, происходящая с Дональдом Трампом. Я прошу вас обратить внимание на обвинения. Дональду Трампу пытаются предъявить обвинения в том, что он дал взятку, для того чтобы скрыть какой-то эпизод сексуального характера от своей семьи.

Мне неизвестно, правда ли это. Президент Трамп это отрицает, а люди, которые хотят предъявить ему обвинения, очевидно, считают, что это правда, и хотят передать дело в суд.

Дамы и господа, я хочу, чтобы вы обратили внимание на кое-что: Дональда Трампа обвиняют в чём-то, чего, по его словам, не было, в чём-то, что произошло не во время его пребывания на посту президента, при этом Билл Клинтон признался, что делал то же самое в Белом доме, когда был президентом США. На Билла Клинтона надели наручники? Биллу Клинтону угрожают арестом? Билла Клинтона прославляют как либерального тирана нашего времени.

Дамы и господа, они наслаждаются каждой секундой всего этого. Они боготворят полицейское государство, и так было всегда, начиная с рейда в Мар-а-Лаго и заканчивая задержанием своих политических оппонентов — вот уже много лет они наслаждаются этим.

Что из себя представляет полицейское государство? Для тех из вас, кто хотя бы немного сомневается и скажет: «Даже не знаю, наверное, это преувеличение. Разве мы живём в полицейском государстве?» Так что же это? Спросите себя. Полицейское государство — это когда вы ищете, в чём можно обвинить человека. А как выглядит конституционная республика и законопослушное общество? У вас есть права, данные вам Богом. Кто-то заявляет о преступлении: «Эй, меня ограбили». Что делает полиция? Или ФБР, если это ограбление банка? Они говорят: «Мы проведём расследование и попытаемся найти виновного».

Но в этом случае, дамы и господа, они сначала назвали человека виновным, а потом нашли, в чём его обвинить. Помните Берию, печально известного в Советском Союзе, который сказал: «Покажите мне человека, и я найду вам преступление». Что ж, я покажу вам человека, его имя Дональд Трамп, и они во что бы то ни стало найдут, в чём его обвинить.

Дата выхода в эфир 19 марта 2023 года.