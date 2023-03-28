Трамп в интервью Fox: конфликт на Украине может закончиться третьей мировой — но я могу всё решить «за сутки»

Если боевые действия на Украине не будут прекращены в течение ближайших полутора лет, они рискуют вылиться в «мировую ядерную войну», на фоне которой предыдущие глобальные конфликты покажутся «цветочками», заявил в интервью каналу Fox News экс-президент США Дональд Трамп. Как заверил Трамп, у него есть идея о том, как можно было бы урегулировать конфликт буквально за 24 часа. Впрочем, раскрывать суть своей идеи бывший американский лидер не стал.

Если конфликт на Украине не будет урегулирован до предстоящих президентских выборов в Америке, он может перерасти в ядерную войну, заявил в интервью Fox News бывший президент США Дональд Трамп, отметив, что он сам смог бы добиться урегулирования буквально за сутки.

Как пишет сайт Fox, Трамп назвал Россию соперником США как в энергетической сфере, так и в целом. Экс-президент также отметил, что его постоянно критикуют за «слишком тесные» отношения с российским лидером Владимиром Путиным, но для такой критики на деле нет никаких оснований: как пояснил Трамп, он лишь умел «ладить» с президентом, а потому никогда не подстегнул бы того к конфликту.

«Если всё это не разрешится к тому моменту, когда у нас начнутся выборы — а вероятность такая есть..., — то в итоге всё может закончиться мировой ядерной войной, на фоне которой Первая и Вторая мировые войны покажутся цветочками», — предупредил Трамп в разговоре с журналистом Fox News, очевидно, имея в виду боевые действия на Украине.

По словам Трампа, угроза третьей мировой войны возникает из-за «идиотов, которые сами не знают, что делают».

«Это просто безобразие, а всё дело в том, что у нас сидят люди, которые не понимают, что творят, — заявил экс-президент. — Но если это не решится, я сам всё решу за 24 часа и с Зеленским, и с Путиным».

Вместе с тем раскрывать, в чём состоит его план, Трамп не стал, пояснив, что в таком случае применить его идею в рамках официальных переговоров между Россией и Украиной не получится, пишет сайт Fox.