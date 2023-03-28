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Трамп в интервью Fox: конфликт на Украине может закончиться третьей мировой — но я могу всё решить «за сутки»

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Если боевые действия на Украине не будут прекращены в течение ближайших полутора лет, они рискуют вылиться в «мировую ядерную войну», на фоне которой предыдущие глобальные конфликты покажутся «цветочками», заявил в интервью каналу Fox News экс-президент США Дональд Трамп. Как заверил Трамп, у него есть идея о том, как можно было бы урегулировать конфликт буквально за 24 часа. Впрочем, раскрывать суть своей идеи бывший американский лидер не стал.
Трамп в интервью Fox: конфликт на Украине может закончиться третьей мировой — но я могу всё решить «за сутки»
AP

Если конфликт на Украине не будет урегулирован до предстоящих президентских выборов в Америке, он может перерасти в ядерную войну, заявил в интервью Fox News бывший президент США Дональд Трамп, отметив, что он сам смог бы добиться урегулирования буквально за сутки.

Как пишет сайт Fox, Трамп назвал Россию соперником США как в энергетической сфере, так и в целом. Экс-президент также отметил, что его постоянно критикуют за «слишком тесные» отношения с российским лидером Владимиром Путиным, но для такой критики на деле нет никаких оснований: как пояснил Трамп, он лишь умел «ладить» с президентом, а потому никогда не подстегнул бы того к конфликту.
 
«Если всё это не разрешится к тому моменту, когда у нас начнутся выборы — а вероятность такая есть..., — то в итоге всё может закончиться мировой ядерной войной, на фоне которой Первая и Вторая мировые войны покажутся цветочками», — предупредил Трамп в разговоре с журналистом Fox News, очевидно, имея в виду боевые действия на Украине.
 
По словам Трампа, угроза третьей мировой войны возникает из-за «идиотов, которые сами не знают, что делают».
 
«Это просто безобразие, а всё дело в том, что у нас сидят люди, которые не понимают, что творят, — заявил экс-президент. — Но если это не решится, я сам всё решу за 24 часа и с Зеленским, и с Путиным».
 
Вместе с тем раскрывать, в чём состоит его план, Трамп не стал, пояснив, что в таком случае применить его идею в рамках официальных переговоров между Россией и Украиной не получится, пишет сайт Fox.
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источник
Fox News США Северная Америка
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