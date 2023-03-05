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DT: Трамп пообещал разрешить конфликт на Украине за 24 часа — если победит на выборах

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Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена за трату миллиардов долларов на поддержку Украины. Он пообещал, что в случае повторного избрания на пост главы государства «остановит сползание к дорогостоящим бесконечным войнам», пишет The Daily Telegraph. Трамп также полагает, что сумел бы урегулировать конфликт на Украине всего за 24 часа.
DT: Трамп пообещал разрешить конфликт на Украине за 24 часа — если победит на выборах
AP

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его следует вновь избрать на пост на выборах в 2024 году, чтобы избежать третьей мировой войны, сообщает The Daily Telegraph.

«У нас будет третья мировая война, если что-то быстро не произойдёт. Я единственный кандидат, который может дать это обещание: я предотвращу третью мировую войну», — приводит издание слова Трампа.

В субботу на выступлении на ежегодной Конференции консервативных политических действий Трамп пообещал, что Республиканская партия больше не вернётся к «бесконечным иностранным войнам». По его словам, Вашингтон должен прекратить тратить миллиарды долларов на оборону Украины. Он добавил, что его основным приоритетом в случае повторного избрания будет «остановить сползание к дорогостоящим бесконечным войнам».

«Нельзя продолжать тратить сотни миллиардов долларов на защиту людей, которые нас даже не любят», — считает Трамп.

Политик также убеждён, что сможет урегулировать конфликт на Украине всего за сутки. «Ещё до того, как я займу Овальный кабинет, я урегулирую катастрофическую войну между Россией и Украиной. Она будет урегулирована быстро. Я решу эту проблему, и это займёт у меня не больше одного дня», — обещает Трамп.

Бывший американский лидер убеждён, что нынешний президент Соединённых Штатов Джо Байден ведёт страну в «забвение». Выборы в 2024 году он считает «последней битвой».

«Мы закончим то, что начали. Мы завершим миссию. Мы доведём эту битву до окончательной победы. Это последняя битва. Я это знаю, вы это знаете, они это знают, все это знают. Вот и всё. И если они победят, у нас не будет страны, — заявил Трамп под восторженный приём зала. — В 2016 году я заявил: «Я — ваш голос». Сегодня я добавляю: «Я — ваш воин. Я — ваша справедливость. И для тех, кого обидели и предали, я — ваше возмездие».

Как напоминает The Daily Telegraph, Трамп пользуется широкой поддержкой среди сторонников Республиканской партии. На вопрос, кто должен быть кандидатом от республиканцев в 2024 году, 62% ответили, что Трамп, в пользу губернатора штата Флорида Рона Десантиса высказались 20% опрошенных. При этом 95% из двух тысяч опрошенных одобряют работу, проделанную Трампом на посту президента. 

Опрос также показал, что 79% выступают против «выделения миллиардов долларов Украине», и из них 61% «категорически не одобряет» поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву.

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