Fox News: «мы задаёмся тем же вопросом» — Байдена высмеяли за сомнения в своём президентстве

На недавней встрече с губернаторами глава Белого дома признался, что никак не может привыкнуть к занимаемой им высокой должности. По словам политика, фраза «президент США» каждый раз сбивает его с толку. Заявление президента вызвало оживлённую реакцию и дало повод для шуток его политическим противникам, передаёт Fox News.

Американский президент опять стал объектом насмешек. Поводом послужил комментарий, который он сделал на зимней встрече Национальной ассоциации губернаторов в Белом доме, сообщает Fox News.

«Каждый раз, когда я слышу «президент Соединённых Штатов», я оглядываюсь и говорю: «Где он, чёрт возьми?» — признался Байден. Его слова вызвали оживлённую реакцию среди консервативных комментаторов.

«Я тоже, Джо», — написал в Twitter колумнист The Washington Examiner Йен Хаворт. «Как и мы», — вторил ему поверенный и член консервативно-либертарианской организации «Общество федералистов» Том Спенсер.

«Мы все задаёмся одним и тем же вопросом», — отметил один из руководителей фонда «Молодая Америка» Бретт Изелл. «Каждый день для Джо — новый день», — добавил он.

«То же самое я говорил последние пару лет», — прокомментировал заявление президента сотрудник Республиканской партии Джейк Шнейдер. А автор National Review Клод Томпсон предположил, что слова Байдена были «непреднамеренной шуткой».

Вскоре глава Белого дома может объявить о планах на переизбрание. В свои 80 лет он является старейшим президентом в истории страны. Более того, согласно свежим опросам общественного мнения, в гипотетической гонке 2024 года он рискует уступить как Дональду Трампу, так и губернатору Флориды Рону Десантису, обращает внимание Fox News.