Hill Оригинал

Hill: опросы всё чаще говорят об окончании «медового месяца» Байдена и американских избирателей

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Как свидетельствуют опросы, «медовый месяц» президента Байдена в отношениях с американскими избирателями, по всей видимости, подходит к концу. Демократы смогли преодолеть недавние промежуточные выборы даже с лучшим результатом, чем ожидалось, в том числе благодаря замедлению темпов инфляции. Однако обнаружение секретных документов в бывшем офисе президента Байдена и другие сложности, с которыми Белому дому пришлось столкнуться в начале нового года, негативно отразились на общественном мнении, сообщает The Hill.
Hill: опросы всё чаще говорят об окончании «медового месяца» Байдена и американских избирателей
AP

«Медовый месяц» президента Байдена, который наблюдался в последние месяцы в его отношениях с американскими избирателями, уже заканчивается — об этом говорят новые опросы общественного мнения, пишет The Hill. Они показывают, что после тяжёлого начала нового года в США в общественных настроениях произошёл заметный сдвиг. И это важно учитывать, поскольку ожидается, что в ближайшие недели Байден объявит о своём намерении вновь баллотироваться в президенты, отмечается в статье.

После осенних промежуточных выборов, которые демократы смогли преодолеть с лучшим, чем ожидалось, результатом — они фактически сохранили своё большинство в сенате, и, хотя уступили республиканцам в палате представителей, однако с минимальлными потерями, в отношениях между Байденом и его электоратом наблюдался подъём. Этому способствовало также рекордно большое количество рабочих мест и замедление темпов инфляции, поясняет The Hill.

Однако скандальные новости об обнаружении секретных документов в бывшем офисе президента в Вашингтоне и в его доме в Уилмингтоне (штат Делавэр) в январе вышли на первые полосы всех американских газет. А на прошлой неделе республиканцы раскритиковали Байдена за его действия после обнаружения китайского «шпионского» аэростата, заявив, что это устройство наблюдения нужно было немедленно сбить, и назвав действующего президента «слабым».

Тем временем цены на топливо в США снова пошли вверх, и это тоже отражается на настроениях обычных американцев. Как ожидается, Байден готовится объявить о своей заявке на переизбрание в ближайшие недели. При этом опрос, проведённый в понедельник Центром исследований по связям с общественностью AP-NORC, показывает, что лишь 37% демократов хотели бы, чтобы Байден баллотировался на новый срок. Это значительно меньше, чем минувшей осенью, когда эта цифра достигала 52%, отмечается в статье.

Согласно другому опросу, который организовали The Washington Post и ABC News на этой неделе, 62% американцев считают, что Байден не смог добиться многого за первые два года своего пребывания в должности. «Президенту Байдену следовало бы всерьёз обеспокоиться своей шаткой позицией в опросах», — заявил в этой связи демократ Брэд Бэннон.

Другой неназванный политаналитик заявил в интервью The Hill, что Байден должен признать и учесть результаты этих опросов до старта своей кампании: «Ситуация улучшилась, инфляция продолжает замедляться, но я думаю, что все эти волны увольнений и разговоры о рецессии пугают многих избирателей. Кажется, что экономика находится в шатком положении, и это беспокоит избирателей».

В течение последних двух лет Байден постоянно говорил своим сторонникам, что он — единственный демократ, который способен победить Трампа, указывая на свою победу в 2020 году и заявляя, что он сможет добиться такого же результата и в 2024-м. Однако недавний опрос The Washington Post и ABC News показал, что на гипотетических выборах бывший президент Трамп сейчас опережает Байдена с небольшим отрывом: 48% американцев поддержали бы Трампа и 45% проголосовали бы за Байдена.

Демократы также не уверены, сможет ли Байден, которому в этом году исполнится 81 год, стать действительно грозным кандидатом против кого-нибудь вроде губернатора Флориды Рона Десантиса, если тот, как многие ожидают, также решит принять участие в президентской гонке. «Думаю, что его возраст остаётся самым важным фактором», — подчеркнул один из политаналитиков.

Готовясь к переизбранию, Байден в ближайшие недели отправится в турне, чтобы рекламировать свои законодательные достижения и постараться убедить избирателей, что он смог сделать за это время больше, чем они думают. В числе своих достижений он наверняка назовёт план по стимулированию экономики, окончательно утверждённый через несколько месяцев после его избрания в разгар пандемии COVID-19, а также пакете мер, известных как закон «О снижении инфляции», и на законах, призванных помочь национальной полупроводниковой промышленности, сообщается в статье.

Как считает Бэннон, обращение к конгрессу и последующая поездка позволят Байдену «привести убедительные доводы в пользу переизбрания», однако он должен предпринимать для этого больше усилий. «Начиная со вторника президент должен быть гораздо более агрессивным в продвижении своих успехов. Это просто трагедия, что президент, который так много сделал для перезагрузки экономики, не смог произвести впечатление на американцев своими усилиями», — подчеркнул эксперт. 

Бэннон также отметил, что в январе в американской экономике было дополнительно создано около полумиллиона новых рабочих мест и американцам надо об этом напомнить. «Президент, вся его администрация и сотрудники должны гораздо лучше справляться с распространением хороших известий, иначе Байден и его партия заплатят дорогую цену в 2024 году», — предупредил он. 

В то же время ещё один неназванный эксперт из числа сторонников демократов заявил в интервью The Hill, что на данный момент нет причин для беспокойства. «Трудно проявлять энтузиазм, когда мы только что пережили пандемию, а люди всё ещё недоверчиво относятся к экономике. Кроме того, у нас есть правые СМИ, которые каждый день рассказывают нам о том, как всё ужасно», — добавил он.  

По мнению некоторых аналитиков, не следует придавать слишком большого значения текущим опросам, поскольку общественное мнение в отношении Байдена и раньше не всегда было восторженным. «Его недооценивали ещё со времён последней кампании, однако он всегда оказывался на высоте», — заключил один из экспертов в интервью The Hill. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Hill США Северная Америка
теги
Белый дом выборы демократия Джо Байден избирательная система кризис опрос президент президентские выборы рейтинг Северная Америка США экономический кризис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров