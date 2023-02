Hill: опросы всё чаще говорят об окончании «медового месяца» Байдена и американских избирателей

Как свидетельствуют опросы, «медовый месяц» президента Байдена в отношениях с американскими избирателями, по всей видимости, подходит к концу. Демократы смогли преодолеть недавние промежуточные выборы даже с лучшим результатом, чем ожидалось, в том числе благодаря замедлению темпов инфляции. Однако обнаружение секретных документов в бывшем офисе президента Байдена и другие сложности, с которыми Белому дому пришлось столкнуться в начале нового года, негативно отразились на общественном мнении, сообщает The Hill.

«Медовый месяц» президента Байдена, который наблюдался в последние месяцы в его отношениях с американскими избирателями, уже заканчивается — об этом говорят новые опросы общественного мнения, пишет The Hill. Они показывают, что после тяжёлого начала нового года в США в общественных настроениях произошёл заметный сдвиг. И это важно учитывать, поскольку ожидается, что в ближайшие недели Байден объявит о своём намерении вновь баллотироваться в президенты, отмечается в статье.



После осенних промежуточных выборов, которые демократы смогли преодолеть с лучшим, чем ожидалось, результатом — они фактически сохранили своё большинство в сенате, и, хотя уступили республиканцам в палате представителей, однако с минимальлными потерями, в отношениях между Байденом и его электоратом наблюдался подъём. Этому способствовало также рекордно большое количество рабочих мест и замедление темпов инфляции, поясняет The Hill.



Однако скандальные новости об обнаружении секретных документов в бывшем офисе президента в Вашингтоне и в его доме в Уилмингтоне (штат Делавэр) в январе вышли на первые полосы всех американских газет. А на прошлой неделе республиканцы раскритиковали Байдена за его действия после обнаружения китайского «шпионского» аэростата, заявив, что это устройство наблюдения нужно было немедленно сбить, и назвав действующего президента «слабым».



Тем временем цены на топливо в США снова пошли вверх, и это тоже отражается на настроениях обычных американцев. Как ожидается, Байден готовится объявить о своей заявке на переизбрание в ближайшие недели. При этом опрос, проведённый в понедельник Центром исследований по связям с общественностью AP-NORC, показывает, что лишь 37% демократов хотели бы, чтобы Байден баллотировался на новый срок. Это значительно меньше, чем минувшей осенью, когда эта цифра достигала 52%, отмечается в статье.



Согласно другому опросу, который организовали The Washington Post и ABC News на этой неделе, 62% американцев считают, что Байден не смог добиться многого за первые два года своего пребывания в должности. «Президенту Байдену следовало бы всерьёз обеспокоиться своей шаткой позицией в опросах», — заявил в этой связи демократ Брэд Бэннон.



Другой неназванный политаналитик заявил в интервью The Hill, что Байден должен признать и учесть результаты этих опросов до старта своей кампании: «Ситуация улучшилась, инфляция продолжает замедляться, но я думаю, что все эти волны увольнений и разговоры о рецессии пугают многих избирателей. Кажется, что экономика находится в шатком положении, и это беспокоит избирателей».



В течение последних двух лет Байден постоянно говорил своим сторонникам, что он — единственный демократ, который способен победить Трампа, указывая на свою победу в 2020 году и заявляя, что он сможет добиться такого же результата и в 2024-м. Однако недавний опрос The Washington Post и ABC News показал, что на гипотетических выборах бывший президент Трамп сейчас опережает Байдена с небольшим отрывом: 48% американцев поддержали бы Трампа и 45% проголосовали бы за Байдена.



Демократы также не уверены, сможет ли Байден, которому в этом году исполнится 81 год, стать действительно грозным кандидатом против кого-нибудь вроде губернатора Флориды Рона Десантиса, если тот, как многие ожидают, также решит принять участие в президентской гонке. «Думаю, что его возраст остаётся самым важным фактором», — подчеркнул один из политаналитиков.



Готовясь к переизбранию, Байден в ближайшие недели отправится в турне, чтобы рекламировать свои законодательные достижения и постараться убедить избирателей, что он смог сделать за это время больше, чем они думают. В числе своих достижений он наверняка назовёт план по стимулированию экономики, окончательно утверждённый через несколько месяцев после его избрания в разгар пандемии COVID-19, а также пакете мер, известных как закон «О снижении инфляции», и на законах, призванных помочь национальной полупроводниковой промышленности, сообщается в статье.



Как считает Бэннон, обращение к конгрессу и последующая поездка позволят Байдену «привести убедительные доводы в пользу переизбрания», однако он должен предпринимать для этого больше усилий. «Начиная со вторника президент должен быть гораздо более агрессивным в продвижении своих успехов. Это просто трагедия, что президент, который так много сделал для перезагрузки экономики, не смог произвести впечатление на американцев своими усилиями», — подчеркнул эксперт.



Бэннон также отметил, что в январе в американской экономике было дополнительно создано около полумиллиона новых рабочих мест и американцам надо об этом напомнить. «Президент, вся его администрация и сотрудники должны гораздо лучше справляться с распространением хороших известий, иначе Байден и его партия заплатят дорогую цену в 2024 году», — предупредил он.



В то же время ещё один неназванный эксперт из числа сторонников демократов заявил в интервью The Hill, что на данный момент нет причин для беспокойства. «Трудно проявлять энтузиазм, когда мы только что пережили пандемию, а люди всё ещё недоверчиво относятся к экономике. Кроме того, у нас есть правые СМИ, которые каждый день рассказывают нам о том, как всё ужасно», — добавил он.



По мнению некоторых аналитиков, не следует придавать слишком большого значения текущим опросам, поскольку общественное мнение в отношении Байдена и раньше не всегда было восторженным. «Его недооценивали ещё со времён последней кампании, однако он всегда оказывался на высоте», — заключил один из экспертов в интервью The Hill.