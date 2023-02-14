CNBC: Никки Хейли вступила в президентскую гонку, бросив вызов Трампу

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила о своём вступлении в президентскую гонку в США в 2024 году, сообщает новостной портал CNBC. Тем самым она становится первым представителем республиканцев, кто бросает вызов бывшему главе Белого дома Дональду Трампу в борьбе за статус кандидата в президенты.

Никки Хейли, бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН, объявила во вторник, что вступает в президентскую гонку 2024 года, сообщает телеканал CNBC. Таким образом она становится первым республиканцем, который бросит вызов своему бывшему боссу и экс-президенту Дональду Трампу в борьбе за назначение кандидатом от Республиканской партии.

Хейли сейчас 51 год: большая разница в возрасте с 80-летним президентом Джо Байденом и её соперником Трампом, которому 76 лет. Хотя Байден официально не объявил о выдвижении своей кандидатуры, ожидается, что он сделает это в ближайшие недели.

«Республиканцы проигрывали народное голосование в семи из последних восьми президентских выборов. Это должно измениться», — сказала Хейли в видеоролике, опубликованном на её странице в Twitter. Она призвала к новому поколению лидеров, заявив, что послужной список Байдена «отвратителен» и что «вашингтонский истеблишмент подводит нас снова и снова».

Объявив о своём выдвижении за день до запланированного официального старта кампании в Чарльстоне, Южная Каролина, Хейли призвала к финансовой ответственности и охране границ. Она уже несколько недель собирает команду для изучения возможности участия в выборах, несмотря на предыдущие заявления о том, что она не будет баллотироваться, если Трамп решит начать свою третью кампанию за место в Белом доме.

Она вступает в гонку, уступая Трампу и другим потенциальным соперникам в публичных опросах, отмечает CNBC. Опрос Morning Consult во вторник, например, показал, что Трампа поддерживают 47% республиканских избирателей, в то время как только 3% респондентов сказали, что выбрали бы Хейли. Губернатор Флориды Рон ДеСантис, от которого многие ожидают участия в гонке, получил поддержку 31% избирателей, а бывший вице-президент Майк Пенс, который также намекал на возможность участия в выборах, получил 7% голосов.

Родившаяся и выросшая в Южной Каролине Хейли отметила, что из-за её родителей-индейцев она «непохожа» на большинство других американцев, и это, по её словам, заставило её искать сходство с другими людьми. Благодаря своему происхождению она стала первой в стране женщиной-губернатором азиатско-американского происхождения и первым индейско-американским членом кабинета министров.

Она признала наличие глубокого политического раскола, а также расовой и социально-экономической напряжённости в стране, а также отметила, что видела и слышала о зверствах, совершаемых за рубежом, и о том, какой свободой на этом фоне пользуются американцы.

«Я видела зло», — сказала она. По словам Хейли, в Китае лидеры совершают геноцид, а правительство Ирана убивает людей, которые оспаривают его политику. «Даже в самый худший день мы благословлены тем, что живём в Америке», — подчеркнула она.

По словам Хейли, политические разногласия в США рассматриваются многими в стране и за рубежом как уязвимость. «Социалистические левые видят возможность переписать историю. Китай и Россия наступают. Они все думают, что нас можно запугивать, пинать, — заявила Хейли. — Вы должны знать обо мне следующее: я не терплю задир, и когда вы даёте сдачи, им больнее, если вы носите каблуки».

Как отмечает CNBC, пока что Хейли — единственный соперник Трампа, что ставит её в потенциально неловкое положение, поскольку она изменила своё отношение к бывшему президенту после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года, устроенных толпой его сторонников. Штурм, который был подогрет ложными заявлениями Трампа о фальсификации выборов, сорвал передачу власти Байдену. Вскоре после этого Хейли заявила, что ей «отвратительно» то, что сделал Трамп. Но, как и другие республиканцы, впоследствии она вернулась к более позитивному мнению о Трампе, который по-прежнему пользуется популярностью у значительной части членов партии.

Первое предвыборное мероприятие Хейли назначено на среду в Чарльстоне. На следующий день она отправится в предвыборный тур с остановками в Нью-Гэмпшире и Айове, сообщает CNBC.