Экс-постпред США при ООН: если бы Байден любил свою страну, он подал бы в отставку
Бывший постпред США при ООН Никки Хейли предложила президенту Джо Байдену и его вице-президенту Камале Харрис подать в отставку из-за их внешнеполитических провалов, пишет Fox News.
В частности, Хейли осудила заявление Байдена, которое тот сделал на своей пресс-конференции на прошлой неделе. Тогда американский лидер намекнул, что в случае «незначительного вторжения» России на Украину, США, возможно, воздержатся от ответа.
«Слушать пресс-конференцию Байдена — это испанский стыд, потому что нельзя в буквальном смысле светить своими картами, особенно если на руках у вас ничего нет. Но он именно так и поступил», — заявила Хейли.
Обсуждая внешнюю политику США в отношении России, экс-постпред подчеркнула, что «если бы Байден любил свою страну», то он и Харрис покинули бы свои посты.
«Честно говоря, — ради блага нашей страны, — если бы Байден её любил, то он бы ушёл в отставку и забрал бы Камалу с собой. Потому что внешнеполитическая ситуация сейчас не просто опасная. И, понимаете, когда нет сильной Америки, нет и безопасного мира. И мы к этому вот-вот придём. Моя единственная надежда, и я на неё уповаю, чтобы они подумали об этом и поняли, что речь здесь идёт не об Америке. И не о НАТО. Речь о всех нас. О безопасности. О силе. Речь идёт о победе свободы», — заявила Хейли.
В ответ на просьбу объяснить, что именно она имеет ввиду, Хейли указала на провалы Байдена во внешней политике.
«Мы находимся в опасной ситуации. Он разрушил Афганистан. Он втянул нас в эту ситуацию с Россией. У него нет никаких планов по Тайваню, а наши спортсмены едут в Пекин на Олимпийские игры, и вы ничего не говорите о том, как вы собираетесь их там защищать. Им в буквальном смысле угрожали; говорили, что если они выскажутся против правительства, то их накажут. Кто же защитит американцев? Он буквально потерпел неудачу на всех уровнях», — сообщила экс-постпред.
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