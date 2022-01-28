Экс-постпред США при ООН: если бы Байден любил свою страну, он подал бы в отставку

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что если бы президент Джо Байден любил свою страну, то он бы подал в отставку и забрал бы с собой своего вице-президента Камалу Харрис, пишет Fox News. При этом, по её словам, Байден своими действиями на внешнеполитической арене создал крайне опасную ситуацию, потерпев неудачу на всех уровнях.

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли предложила президенту Джо Байдену и его вице-президенту Камале Харрис подать в отставку из-за их внешнеполитических провалов, пишет Fox News.

В частности, Хейли осудила заявление Байдена, которое тот сделал на своей пресс-конференции на прошлой неделе. Тогда американский лидер намекнул, что в случае «незначительного вторжения» России на Украину, США, возможно, воздержатся от ответа.

«Слушать пресс-конференцию Байдена — это испанский стыд, потому что нельзя в буквальном смысле светить своими картами, особенно если на руках у вас ничего нет. Но он именно так и поступил», — заявила Хейли.

Обсуждая внешнюю политику США в отношении России, экс-постпред подчеркнула, что «если бы Байден любил свою страну», то он и Харрис покинули бы свои посты.

«Честно говоря, — ради блага нашей страны, — если бы Байден её любил, то он бы ушёл в отставку и забрал бы Камалу с собой. Потому что внешнеполитическая ситуация сейчас не просто опасная. И, понимаете, когда нет сильной Америки, нет и безопасного мира. И мы к этому вот-вот придём. Моя единственная надежда, и я на неё уповаю, чтобы они подумали об этом и поняли, что речь здесь идёт не об Америке. И не о НАТО. Речь о всех нас. О безопасности. О силе. Речь идёт о победе свободы», — заявила Хейли.

В ответ на просьбу объяснить, что именно она имеет ввиду, Хейли указала на провалы Байдена во внешней политике.

«Мы находимся в опасной ситуации. Он разрушил Афганистан. Он втянул нас в эту ситуацию с Россией. У него нет никаких планов по Тайваню, а наши спортсмены едут в Пекин на Олимпийские игры, и вы ничего не говорите о том, как вы собираетесь их там защищать. Им в буквальном смысле угрожали; говорили, что если они выскажутся против правительства, то их накажут. Кто же защитит американцев? Он буквально потерпел неудачу на всех уровнях», — сообщила экс-постпред.