Fox News Оригинал

Экс-постпред США при ООН: если бы Байден любил свою страну, он подал бы в отставку

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что если бы президент Джо Байден любил свою страну, то он бы подал в отставку и забрал бы с собой своего вице-президента Камалу Харрис, пишет Fox News. При этом, по её словам, Байден своими действиями на внешнеполитической арене создал крайне опасную ситуацию, потерпев неудачу на всех уровнях.
Экс-постпред США при ООН: если бы Байден любил свою страну, он подал бы в отставку
AP

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли предложила президенту Джо Байдену и его вице-президенту Камале Харрис подать в отставку из-за их внешнеполитических провалов, пишет Fox News.

В частности, Хейли осудила заявление Байдена, которое тот сделал на своей пресс-конференции на прошлой неделе. Тогда американский лидер намекнул, что в случае «незначительного вторжения» России на Украину, США, возможно, воздержатся от ответа.

«Слушать пресс-конференцию Байдена — это испанский стыд, потому что нельзя в буквальном смысле светить своими картами, особенно если на руках у вас ничего нет. Но он именно так и поступил», — заявила Хейли.

Обсуждая внешнюю политику США в отношении России, экс-постпред подчеркнула, что «если бы Байден любил свою страну», то он и Харрис покинули бы свои посты.

«Честно говоря, — ради блага нашей страны, — если бы Байден её любил, то он бы ушёл в отставку и забрал бы Камалу с собой. Потому что внешнеполитическая ситуация сейчас не просто опасная. И, понимаете, когда нет сильной Америки, нет и безопасного мира. И мы к этому вот-вот придём. Моя единственная надежда, и я на неё уповаю, чтобы они подумали об этом и поняли, что речь здесь идёт не об Америке. И не о НАТО. Речь о всех нас. О безопасности. О силе. Речь идёт о победе свободы», — заявила Хейли.

В ответ на просьбу объяснить, что именно она имеет ввиду, Хейли указала на провалы Байдена во внешней политике.

«Мы находимся в опасной ситуации. Он разрушил Афганистан. Он втянул нас в эту ситуацию с Россией. У него нет никаких планов по Тайваню, а наши спортсмены едут в Пекин на Олимпийские игры, и вы ничего не говорите о том, как вы собираетесь их там защищать. Им в буквальном смысле угрожали; говорили, что если они выскажутся против правительства, то их накажут. Кто же защитит американцев? Он буквально потерпел неудачу на всех уровнях», — сообщила экс-постпред.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Fox News США Северная Америка
теги
Афганистан геополитика Джо Байден Никки Хейли Россия США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров