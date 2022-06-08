Хейли: Мексика не идёт на зов США — это «немыслимо»

Президент Мексики отказался от участия в Саммите Америк в Лос-Анджелесе из-за отказа США приглашать Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, передаёт Fox News. По словам бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, примеру Мексики могут последовать некоторые другие государства регионы. «То, что какая-либо страна не явится, когда Америка просит, просто немыслимо!» — возмущается Хейли.
Здесь, в нашем собственном полушарии… Мне интересно, что вы об этом думаете. Президент Байден отправится в Лос-Анджелес для участия в Саммите Америк. И я думаю, что… Когда Мексика говорит: «Мы не приедем, если Венесуэла, Куба…» — и какая-то ещё третья страна, не помню…
НИККИ ХЕЙЛИ, бывший постпред США при ООН:Никарагуа.
Никарагуа. «… если они не будут там вместе с нами». И я считаю, Соединённые Штаты с полным правом сказали: «Нет, у нас есть принципы, у нас есть стандарты. Нет, они не приедут». Но мексиканский (президент. — ИноТВ) Обрадор представлял себе всё иначе: он-то думал, что имеет влияние. И теперь он не явится на Саммит Америк. А у нас этот кризис на границе. Мы можем вывести на экран статистику: число людей, проникающих на территорию нашей страны… конечно, не все они из Мексики, но они проходят через Мексику… А её не будет (на саммите. — ИноТВ).
НИККИ ХЕЙЛИ:Это имеет огромное значение! Мы проводим это мероприятие. И то, что какая-либо страна не явится, когда Америка просит…
Да.
НИККИ ХЕЙЛИ:… просто немыслимо! И то, что теперь Гондурас и Гватемала могут последовать примеру Мексики… Это ведь страны, любящие Америку! Когда эти страны, всегда имевшие дело с Америкой, говорят: «Мы не придём на ваше шоу», — это стыд! И более того…
Сколько денег мы им даём?
НИККИ ХЕЙЛИ:Много денег! Мы в администрации Трампа стремились добиться того, чтобы, если уж предоставлять помощь, то партнёрам, а не кому-то другому.
Главный повод для беспокойства: у нас такой кризис на границе. И нам нужны были эти страны за столом переговоров. Байдену не надо беспокоиться насчёт солнечных батарей, ему надо беспокоиться насчёт границы и того, что там происходит.
Этот саммит следует отменить. Если не будет никакой информации о новом торговом договоре с какой-либо из этих стран, если ничего не будет сделано по поводу границы, ведь некоторые важнейшие страны не явятся, то все результаты этой поездки на Западное побережье будут сводиться к привлечению спонсорских средств и интервью с Джимми Киммелом.
НИККИ ХЕЙЛИ:А знаете, кто смотрит? Китай. Китай смотрит и делает всё возможное, чтобы всё это развалилось.
Невероятная история! Рада, что сегодня вы были с нами: столько тем для обсуждения!
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