NBC: в Нью-Йорке готовятся к возможным протестам против преследования Трампа

Полиция Нью-Йорка готовится к тому, что центр города сотрясут протесты на фоне судебного разбирательства против Дональда Трампа, сообщает NBC. В центре Манхэттена дежурит полиция в полной униформе: между тем ряд сторонников Трампа уже призвали к протестам, в то время как сам процесс против экс-президента набирает обороты.

Департамент полиции Нью-Йорка готовится к тому, что центральные районы Манхэттена станут эпицентром юридического и политического землетрясения на фоне того, что историческое судебное преследование экс-президента Дональда Трампа переходит в следующую фазу.

Меры безопасности ужесточаются: полицейских просят быть в униформе из-за возможных протестов, несмотря на то что в мэрии города сегодня заявили об отсутствии каких-либо реальных угроз. Обвинительный акт в адрес Трампа по-прежнему находится под грифом секретности, однако знакомые с его содержанием источники рассказали NBC News, что экс-президенту предъявят 30 исков о махинации с документами после его формального привлечения к судебному процессу на следующей неделе.

Иск, составленный прокурором Манхэттена Элвином Брэггом, фокусируется на платежах, которые якобы были осуществлены по приказу Трампа его бывшим адвокатом и нынешним критиком Майклом Коэном в 2016 году. Все эти платежи были сделаны ради молчания порноактрисы Сторми Дэниелс о её отношениях с Трампом.

Трамп на протяжении долгого времени отрицал отношения с Дэниелс, а оплата за неразглашение сама по себе не является незаконной. Вопрос состоит в том, как платёж был оформлен, что может быть мелким преступлением. Если же Брэгг будет говорить об уголовном преступлении, то он может пойти на беспрецедентный шаг, став прокурором штата, выдвинувшим обвинение в нарушении федерального закона о выборах.

ДЖО ТАКОПИНА, адвокат Дональда Трампа: Это личное разрешение личного дела, которое произошло бы безотносительно идущей предвыборной кампании. Учитывая эти факторы, мы не имеем никакого преступления. Это даже не плохой поступок.

Оба федеральных прокурора и предшественник Брэгга на посту манхэттенского прокурора отказывались развивать иск против Дональда Трампа, который сильно полагался бы на свидетельства Коэна, который признал вину в нарушении федерального закона о предвыборной кампании в случае, связанным с обвинением Трампа, а также в лжи конгрессу в другом случае.

МАЙКЛ КОЭН, экс-адвокат Дональда Трампа: Да, я осуждённый преступник, я лишён адвокатского звания, но я также предоставил документы, множество свидетельств, с которыми можно работать.

Адвокат Трампа заявил, что экс-президент предоставит себя в руки следствия до своего официального привлечения к ответственности, которое состоится в грядущий вторник. У Трампа возьмут отпечатки пальцев, сделают его фотоснимки, а также заберут у него образец ДНК. При этом заявляется, что Трамп не будет носить наручники. Затем он предстанет перед судьёй. Всё это время Трампа будут сопровождать его охранники, что также является беспрецедентным эпизодом.

Гаррет Хаак сейчас присоединяется к нам из центра Манхэттена. Гаррет, насколько я понимаю, сейчас у здания суда звучат новые призывы к протестам?

ГАРРЕТ ХААК, корреспондент NBC News: Это верно. Мэрджори Тэйлор-Грин, главный союзник Трампа в конгрессе, заявила, что планирует провести протест здесь во вторник. Ожидается, что демонстрацию посетят и другие конгрессмены-республиканцы. Всё это может спровоцировать и контрпротест. Полицейские говорят, что готовы.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2023 года.