Экс-президент США Дональд Трамп должен явиться в суд в Нью-Йорке 4 апреля
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Об этом сообщил телеканал CNBC.
Уточняется, что дата ещё может измениться.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.
Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.
Трамп, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.