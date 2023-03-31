Экс-президент США Дональд Трамп должен явиться в суд в Нью-Йорке 4 апреля

Бывший президент США Дональд Трамп должен явиться в суд в Нью-Йорке во вторник, 4 апреля.

Об этом сообщил телеканал CNBC.

Уточняется, что дата ещё может измениться.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.

Трамп, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.