Трамп на фоне готовящихся обвинений против него назвал США страной третьего мира
Об этом, как пишет РИА Новости, Трамп написал в своих соцсетях.
По мнению политика, в данный момент США сталкиваются с нападением «бандитов и леворадикальных монстров».
В связи с этим Трамп назвал США «страной третьего мира, претерпевающей серьёзный упадок».
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.
Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена в Нью-Йорке связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений
Трамп, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.