Трамп на фоне готовящихся обвинений против него назвал США страной третьего мира

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Бывший американский президент Дональд Трамп после предъявленных ему обвинений выразил уверенность, что Соединённые Штаты превратились в страну третьего мира.

Об этом, как пишет РИА Новости, Трамп написал в своих соцсетях.

По мнению политика, в данный момент США сталкиваются с нападением «бандитов и леворадикальных монстров».

В связи с этим Трамп назвал США «страной третьего мира, претерпевающей серьёзный упадок».

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена в Нью-Йорке связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений

Трамп, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.

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